Прощеное воскресенье: что нельзя делать и как правильно просить прощения

В последний день празднования Масленицы, а именно 1 марта, христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этот день рекомендуется извиниться перед теми, кого вы обидели, помириться с друзьями, с которыми разорвали связь и просто настроиться на начало Великого поста.

Давняя основная традиция на Прощеное воскресенье – просить прощения у всех, перед кем вы чувствуете вину. Поэтому у каждого из нас перед началом Великого поста есть прекрасная возможность избавиться от бремени на сердце. В Прощеное воскресенье стоит прийти в церковь, послушать богослужения и очистить свои мысли от плохих помыслов.

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Если вы придерживаетесь поста, то очень важно правильно начать это время. Ваша душа должна быть чистой и духовно обогащенной. По христианским канонам, если человек умеет прощать людям их грехи, то и его грехи будут прощены Господом.

Прощеное воскресенье – последний день, когда разрешается любая пища к употреблению перед Великим постом. Главным блюдом на Прощеное воскресенье считается яичница. Остатки пищи надо дать домашним животным.



Прощеное воскресенье 2020

Что говорить в Прощеное воскресенье?

Прося прощения в Прощеное воскресенье, надо сказать: "Прости меня". Если у вас просят прощениея, надо сказать: "Бог простит, и я прощаю". Говоря эту фразу, вы даете понять человеку, которого вы прощаете, что вы готовы примириться и не держите зла.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

В Прощеное воскресенье нельзя употреблять алкоголь, ругаться, ссориться, или даже обижаться на кого-то. Откажитесь от стирки, шитья, уборки. В этот день нельзя заниматься физической работой.

Что делать в Прощеное воскресенье