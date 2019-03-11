Просто и со вкусом: Мелания Трамп показала элегантный весенний образ

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Мелания Трамп с сыном Бэрроном
Мелания Трамп с сыном Бэрроном / www.gettyimages.com

Первая леди США за время президентства Дональда Трампа стала своеобразной иконой стиля. Каждый ее выход привлекает внимание общественности, а стилисты восхищаются ее умением подбирать одежду.

После поездки в Алабаму, пострадавшую от разрушительного торнадо, президентская чета отдохнула во Флориде. В семейную поездку Дональд и Мелания взяли с собой единственного сына Бэррона. Но выходные дни завершились, поэтому глава Белого дома и его близкие вернулись в резиденцию в Вашингтоне.

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Перед камерами первая леди США предстала в элегантном весеннем образе. Мелания Трамп надела приталенные черные брюки, укороченный тренч от бренда Burberry, который дополнила желто-черным шелковым платком. Стильные очки и обувь на каблуке прекрасно завершили сильный вид Мелании Трамп.

Кроме этого, первая леди учла ошибки предыдущих своих выходов. Поэтому в Вашингтоне Мелания Трамп предстала перед фотографами с собранными волосами в хвост и солнцезащитных очках.

Дональд та Меланія Трамп у ВашингтоніДональд и Мелания Трамп в Вашингтоне / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости США Новости LifeStyle Стиль и мода Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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