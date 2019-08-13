Простые секреты Чака Норриса: как в 79 лет иметь безупречное тело

Американский актер Чак Норрис сумел стать синонимом крутости буквально везде, где пользуются телевизорами. Он даже сам себя называет прежде всего спортсменом, а не актером.

Он мастер боевых искусств и был близким другом легендарного Брюса Ли. Пожалуй, именно это и позволило ему, не напрягаясь, сформировать имидж суперчеловека. Молчаливая харизма Чака Норриса и его самого наконец сделала легендой.

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Легенде в которой, на самом деле, есть чему поучиться каждому. Давно разменяв восьмой десяток лет Норрис выглядит и даже движется так, что могут позавидовать люди вдвое моложе.

Главные правила питания

В своем питании самый крутой человек на земле придерживается нескольких базовых правил, которые не сложно интегрировать в собственную жизнь, буквально, любому. Во-первых, Норрис старается выбирать органические, минимально обработанные продукты. Тут не поспоришь.

Хотя негативное влияние химикатов часто преувеличивают вплоть до демонизации, и очевидно, что чем чище пища, которую едят, тем лучше. Такие продукты конечно стоят дороже, но в перспективе – убежден актер, это окупается. Ведь лечение от болячек, особенно в преклонном возрасте, все равно обойдется еще дороже.



Чаку Норрису уже 79 лет

Чак Норрис никогда не пропускает завтрак. Сейчас среди тех, кто пытается вести здоровый образ жизни есть спор – завтракать или пропускать этот прием пищи. И если серьезно, то здесь, как и в любом противоречивом утверждении из сферы питания, не стоит слушать никого – кроме себя. Человеческий организм настолько индивидуальная система, что какие-то обобщенные советы работают редко.

Еще одно правило Чака Норриса – в доме его семьи просто нет откровенно не полезных продуктов. И это вот то что действительно может упростить уход за своим телом. Нет соблазна – нет проблемы. На случай, когда хочется сладкого, на столе актера всегда есть фрукты. Хотя даже с ними в семье Норрисов палку не перегибают.



В доме Чака Норриса нет вредной пищи

Еще дома у Чака не едят после шести-семи часов. С целесообразностью этого правила можно спорить, но это опять же штука индивидуальная. Для кого это работает – супер, кому не подходит – это точно не единственный путь к здоровью.

А вот последнее в списке правил питания, на самом деле, самое важное и универсальное. Еда – это прежде всего топливо для нашего организма и она должна нести собой пользу. Запланировав проглотить какой-то продукт, необходимо задуматься над тем, что это вам даст и как вы после этой еды будете себя чувствовать.



Еда для Чака Норриса – это топливо для организма

Есть что подсмотреть у каратиста и прямо на столе. Непривычное для нас источник углеводов – батат. И если вам покажется, что это просто картошка-переросток, то вы не так и далеко от истины. Этот овощ даже называют сладким картофелем и вкусен он соответственно. На этом, правда, сходства заканчиваются.

И хотя привычная для нас картошка, не такой уж и пустой продукт, как о ней часто любят говорить отдельные диетологи, и полезными свойствами для человеческого организма батат все же опережает своего дальнего родственника на световые годы.

Батат – источник углеводов

И главная фишка в том что батат – это действительно овощ. Картофель – это технически тоже овощ, но для нашего организма она все же прежде всего источник углеводов, как каша или макароны. Зато из сладкой картошки можно получить пользу, которую можно сравнить с зелеными овощами, которые являются главным источником микроэлементов для человека.

Батат очень богат на клетчатку, а это здоровье пищеварительной системы и ее постоянно не хватает в рационе современного человека. Кроме того, сладкий картофель поможет избежать надобности покупать витаминные комплексы. Здесь поразительно много витамина А, С и группы B. А еще калий, марганец, медь и так можно продолжать долго.

Поэтому наткнетесь на батат, не проходите мимо, а если есть возможность, то лучше вообще сделать сладкую картошку постоянной частью своего рациона. Тем более, что этот плод активно набирает популярность среди украинских фермеров, через свою высокую рентабельность. По собственному плодородию эта культура даст фору картофелю и кукурузе.

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Конечно, несмотря на всю пользу батата, он не может быть единственным продуктом ни в меню, ни в меню Чака Норриса. Не исключено, что для актера витамины будут в тех продуктах, в которых он прикажет им быть.