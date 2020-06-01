Протесты в США из-за задержания полицией темнокожего мужчины решили поддержать мировые звезды. Вместе с американцами они скандировали против произвола полиции и против расизма.

Голливудские знаменитости всегда остро реагируют на неправомерные действия со стороны правительства или полиции, поэтому не стесняются демонстрировать своей многомиллионной аудитории пример и собственную позицию. Ни пандемия коронавируса с эпицентром заболеваемости в США, ни исторический запуск космического корабля SpaceX не помешали американцам поднять тему произвола полиции наравне с другими топ-темам в мире, сообщает 24 канал.

Стоит увидеть Протесты в США: полиция переходит на сторону митингующих и встает на колени – фото, видео

Что стало причиной протестов в США?На прошлой неделе в сети появилось видео, как полицейские в Миннеаполисе задержали темнокожего мужчину по имени Джордж Флойд и, по словам очевидцев происшествия, превысили свои полномочия и способствовали его смерти. Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Флойда отпустили, когда он затих, но было уже слишком поздно – мужчина вскоре умер.



США охватили массовые протесты и в результате массовых беспорядков арестовали уже более 4 тысяч человек, в некоторых городах ввели комендантский час. Кроме протестов, в городах началось массовое мародерство: сжигают и грабят магазины. По информации СМИ, президента США Дональда Трампа перевели в подземный бункер.

Вместе с американцами на улицы городов США вышли много голливудских звезд, певцов и лидеров мнений. Среди них были любимица миллионов – певица Ариана Гранде и ее бойфренд Далтон Гомес, киноактриса Нина Добрев, актер Тимоти Шаламе, модель Эмили Ратаковски, дочь Майкла Джексона – Пэрис Джексон, новый бойфренд Меган Фокс – Колсон Бейкер и многие другие.

Ариана Гранде

Вчера прошли массовые и длительные протесты, которые практически не были освещены. Мы скандировали по всему Беверли-Хиллз и Западному Голливуду, люди на машинах сигналили нам и подбадривали нас. Мы были громкими и полными любви,

– написала в своем инстаграме Ариана Гранде.

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Нина Добрев

"Я в шоке. Вчерашний день был не похож на те, что я когда-либо чувствовала. Вчера днем я была свидетелем того, что видела только в кино. Я живу в центре Западного Голливуда, где мирные протесты быстро обернулись катастрофой. Мне грустно, что они стали насильственными, но насилие началось не вчера. Это было на протяжении нескольких поколений. То, что случилось с Джорджем Флойдом, не было единичным случаем. Это системная проблема, которая сейчас скрывается", – поделилась Нина Добрев.

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Эмили Ратаковски

Ни справедливости, ни мира. Система, которая защищает и допускает нелепые убийства темнокожих в этой стране, должна быть ликвидирована. Позвоните и требуйте ареста убийц Джорджа Флойда. Ознакомьтесь с историей расизма, угнетения и жестокости полиции в нашей стране. Найдите группы, которые принимают меры, и спросите, что вы можете сделать, чтобы помочь. Джордж Флойд 1974-2020,

– написала Эмили в своем блоге.

Тимоти Шаламе

Перис Джексон

"Сегодняшний день начался так красиво, когда люди увидели свет и гармонию в своих сердцах. Мое сердце было разбито, когда я увидела, как все в огне. Насилие – не ответ. Как мы можем ожидать, что наш мир станет счастливее и здоровее, если мы склоняемся так же низко, как те, кто совершил преступления, против которых мы протестуем? Только мирный протест!" – написала Пэрис Джексон.