Поминальная неделя: правила, приметы и традиции

Проводное или поминальное воскресенье, провода, проводки, проводы, опроводы, радоница, дарное воскресенье, Фомино воскресенье – все это названия одной и той же традиции – вспоминать души умерших в первое после Пасхи воскресенье. А вторую неделю после Пасхи называют поминальной неделей.

Поминальное воскресенье в 2019 году выпадает на 7 мая – в первое воскресенье после Пасхи 2019. Одно из этих всех наименований считается церковным – речь идет о Томином или Фомином воскресенье. В писании говорится, что один из апостолов, Фома, не поверил в Воскресение Христа.

Читайте также: Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото

Не поверю, пока не вложу своих пальцев в Его раны,

– сказал апостол.

И только после проверки, он убедился, что Иисус воскрес. Поэтому вся следующуя неделя, как и последний седьмой день после вознесения, считается Фоминой.

Обряды и обычаи в поминальную неделю

Традиции рассказывают, что на Пасху Бог отпускает души умерших на землю. Кстати, принято в течение недели после Пасхи выставлять на окно зажженную свечу, чтобы души нашли дорогу домой, а также несколько крашанок, чтобы удовлетворить их голод. А в поминальное воскресенье души возвращаются обратно на небо. Вот родственники и приходят на кладбище проститься. А если в этот день идет дождь, то какая-то из душ якобы плачет из-за того, что Господь ее не отпустил за грехи.



Поминальная неделя: как подготовиться

Но на самом деле традиция проводов появилась раньше христианства и имеет языческие корни. Поэтому определенное время ревностные христиане активно боролись с таким обрядом. Хотя со временем все же поминальное воскресенье органично вписалась в религиозный цикл Пасхальных праздников.

Читайте также: Как покрасить яйца луковой шелухой на Пасху: инструкция с фото

Радуница, как еще называют Томино воскресенье, упоминается еще в древнерусских летописях:

На другой неделе во вторникь на заутріе по Радонице

Тогда, по языческими традициями, поминали родственников в период весеннего обновления природы. В те времена это действо символизировало круговорот "жизнь-смерть-жизнь". Считалось, что совместная с усопшими трапеза живым добавляла уверенности в настоящем, а мертвым помогала успокоить дух.

Когда эта традиция перекочевала к христианству, ее несколько изменили. Начали отпевать молитвы не только в церквях, но и на кладбище. Освящали еду, а уже потом, у могил, делились святой трапезой. Среди особых блюд выделяют: паску (можно оставить освященную еще с Пасхи), кныши, коливо, пироги, красили новую порцию яиц.

Читайте также: Пасхальные яйца и крашанки: яркие и простые идеи для украшения



Что готовить на поминальное воскресенье

Коливо – это поминальное блюдо, которое готовят не только на проводки, но и на поминки по только умершему родственнику. Обычно его готовят как кутью. Но еще поливают сытой из меда или сахарного сиропа (мед, или сахар, разведенные водой – "24"), а затем сверху из изюминок выкладывают крестик. Коливо в некоторых регионах Украины еще называют сито, или канун. Это блюдо также имеет языческие корни, как и сам обряд проводы, да и Пасхи в целом.

Еще во времена язычества хозяйка, кроме колива, в эти дни готовила блюда, которые особенно любили умершие при жизни. Все сносили еду на кладбище, стелили скатерти между могил и делились между собой блюдами.



Традиции поминальных дней

Что можно и нельзя делать в поминальную неделю?

Потреблять принесенные блюда на кладбищах продолжают и сейчас, уже и в христианстве. Только вот церковь не рекомендует этого делать.

Священники настаивают на том, что задача людей во время Радуницы – не наедаться и напиваться на кладбище, а потом еще и оставлять еду на могилах. Ведь это все могут растянуть дикие звери, птицы, бездомные собаки. Нет, христиане должны делиться с теми, кто нуждается. Поэтому лучше отдать несколько пасочок, например, в гериатрический центр, или в приют для бездомных людей.

Читайте также: Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху

И, самое главное, что церковь запрещает делать на Проводное воскресенье и в поминальную неделю – употреблять алкогольные напитки на кладбище, чем украинцы часто, наоборот, злоупотребляют.

Традиции поминальной недели в регионах Украины

В некоторых городах и селах это делают вообще в понедельник сразу после Пасхи. Сначала в церквях проводят специальные службы, а затем на кладбище собираются родственники. Но, как утверждают сами священнослужители, это обусловлено скорее удобством. Ведь на Пасху у украинцев есть три выходных, и они могут себе позволить приехать к родным на кладбище без отгулов на работе.

Кроме этого, в Галиции и Центральной Украине не принято накрывать стол на кладбище. Зато службу часто правят сразу на кладбище в местной часовне, после чего священник окропляет могилы.



Проводное воскресенье на кладбище

А вот на юге, Полесье и Закарпатье принято устанавливать в этот день столы и скамейки у могил родственников и собираться там за едой всей семьей. А накануне обязательно приезжают и украшают могилы, наводят чистоту. Венки на поминальные дни покупают заранее, но устанавливают их на могилы уже в воскресенье. Также на Юге оставляют ломтик хлеба, который перед тем посыпают солью. Считается, что так кормят души умерших.

На Покутье, Гуцульщине и Буковине принято давать за "поману". "Помана" – это калач. В дарное воскресенье его дают вместе со свечой какому-то человеку. Важно, чтобы свеча была зажжена. Если блюдо отдают родственнику, то добавляется еще платок. Если же просто знакомому – носовой платок. Вместе с обрядом дарения говорят: "Это тебе за "поману" – за Петра". А получатель отвечает: "Пусть Бог примет".



Что делать на поминальное воскресенье

На Юге, кстати, тоже существует подобная традиция в поминальные дни. Только дают что-съедобное. И говорят: "Помяните раба Божия, Валерия". А отвечают тогда: "Царство небесное рабу Божьему, Валерию".

Религиоведы утверждают, что поминальное воскресенье всегда было особенным. В этот день люди могут не только вспомнить всех своих родственников, но и духовно соединиться с ними, насытиться положительной энергией и силами для дальнейшей жизни и воплощения своих планов. Поэтому пропускать возможность почтить память близких – не стоит.

Приметы Поминального воскресенья

Некоторые люди, особенно старшее поколение, верят в приметы и поверья, с которыми связан этот день.

Считалось, что если незамужняя девушка или холостой парень не будет участвовать в банкете, судьба обозлиться, а удача отвернется. И сидеть ему/ей холостяком/девицей до следующего года.

Для улучшения материального положения и состояния здоровья хозяйки обмывали иконы родниковой водой, которую не выливали, а хранили к празднику. Утром на Проводное воскресенье все семейство умывалось этой водой. Причем старшие всегда умывали сначала младших домочадцев, а потом и себя. Считалось, что водица с икон способна укрепить здоровье и поправить финансовое положение.

Люди верили, что долгую и счастливую жизнь им могли дарить молитвы, прочитанные утром на Поминальное воскресенье. Причем молитвы должны быть обращены не только к Господу, но и к своим умершим родственникам, которые на том свете попросят за своих родных.