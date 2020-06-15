35-летняя бразильская супермодель вернулась к светской жизни и похвасталась идеальным телом во время первого публичного выхода после длительного карантина. Изабель Гулар вместо топа выбрала верх откровенного купальника на завязках, который едва прикрыл ее грудь.

Фото со светской вечеринки в Сен-Тропе Изабель Гулар опубликовала в инстаграм-профиле. Для мероприятия вблизи морского побережья звезда выбрала провокационный образ, который больше напоминал наряд для пляжной вечеринки.

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Супермодель с мировым именем предстала в образе total white. На ней легкая юбка длины миди с высокой талией и экстремальным разрезом до бедер, которая позволяет показать роскошные длинные ноги в полной красе. Вместо привычного топа Изабель Гулар выбрала верх чуть ли не самого откровенного купальника в своем гардеробе. Бюстгальтер на тонких бретелях гармонично сочетался с юбкой и дал возможность знаменитости засветить грудь.

"Ангел" Victoria's Secret соблазнительно позировала на оригинальной скульптуре в форме символа бесконечности, выгибая стройное тело. От палящего солнца Изабель Гулар выбрала стильные солнцезащитные очки, а длинные волнистые волосы оставила распущенными.