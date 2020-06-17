Певица не перестает делиться трендовыми летними образами, которые соблазнительно подчеркивают ее фигуру. Настя Каменских позировала в провокационных шортах и футболке с тигром, назвав свой аутфит "дикая кошка". На ее дерзкий вид поклонники отреагировали с восторгом.

Позитивным настроем и стильным образом Настя Каменских поделилась в инстаграм-профиле. С начала летнего сезона она все чаще выбирает откровенные наряды, не изменяя собственному стилю. Несмотря на ослабление карантина звезда продолжает позировать только дома.

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Для фото певица надела белую футболку оверсайз с оригинальным принтом. На ней изображен свирепый тигр, поэтому, по мнению самой Каменских, ее образ – дикая кошка. Однако наделали шума в сети именно оригинальные джинсовые шорты исполнительницы с карманами и в виде рюши, которые едва прикрывали бедра. Следует заметить, что даже футболка была длиннее, чем шорты.

Так, на серии фотографий Каменских засветила свои стройные подтянутые ножки и подбросила дерзкую идею смелым модницам. Она дополнила look стильными серьгами-кольцами и лаконичным браслетом, а пышные волосы оставила волнистыми.

Во время съемки эмоции звезды били ключом, как и у поклонников во время просмотра результатов фотосессии: "Какие шортики интересные", "Классные шорты", "Дерзкая красавица".



Настя Каменских в провокационных шортах / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменских в провокационных шортах / Фото Instagram / @kamenskux