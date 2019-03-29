Провокационный фильм "Монах" претендует на звание лучшего в Главной кинопремии страны

Недавно организаторы объявили претендентов на одну из самых престижных наград в украинской киноиндустрии "Золота Дзиґа" . Короткометражный провокационный фильм "Монах" претендует на статуэтку за "Лучший анимационный фильм".

Короткометражный фильм "Монах", который наделал немало шума осенью 2018 года, номинирован в категории "Лучший анимационный фильм". Организаторы Главной премии в области кино объявили список претендентов на статуэтку "Золота Дзиґа" недавно.

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В этом году фильмы смогут получить награды в следующих номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный фильм", "Лучший анимационный фильм" и другие.

Провокационный фильм "Монах" будет бороться за право называться лучшим анимационным фильмом. К слову, хоррор по мотивам песни DakhaBrakha стал вторым сотрудничеством художника и группы. Режиссер видеоролика, Саша Даниленко, решился поднять важную и достаточно болезненную тему – тему морали и церкви. Парень утверждает, что для него номинация в кинопремии "Золота Дзиґа" – уже победа.

Для меня отбор означает больше чем победа, потому что отбор – это показатель уровня без компромиссов. Это возможность оказаться в компании крутых работ, созданных талантливыми и отчаянными людьми,

– заверил Саша Даниленко.

Также режиссер добавил, что его все-таки делает счастливым то, что работа может быть отмечена премией.



Режиссер фильма "Монах" Саша Даниленко / Пресс-служба

Большинство моих фестивальных работ сделаны на домашней кухне с нулевым бюджетом, но с чистым энтузиазмом и свободой выражения. Если мой фильм находит отклик и поддержку людей – это делает меня счастливым,

– признался режиссер фильма "Монах" Саша Даниленко.

Церемония награждения кинопремии "Золота Дзиґа" состоится в Киеве 19 апреля.

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