Успешная основательница бьюти-империи из-за карантина давно не устраивала светских выходов, но, похоже, поклонникам звезды это нравится. Кайли Дженнер не меньше заботится о своем виде, но все чаще делится домашними образами, для которых достаточно часто выбирает только соблазнительное белье.

Успешная представительница звездного семейства Кардашян довольно часто экспериментирует со стилем. Кайли Дженнер не боится менять имидж, за которым тщательно следит целая армия стилистов. Так, в инстаграм-профиле она показала горячие фото в белье и предстала в образе соблазнительной блондинки.

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Для селфи, которые взорвали сеть и всего за сутки набрали более 11 миллионов лайков, Кайли Дженнер надела белье итальянского модного дома Gucci. На камеру она засветила только пышный бюст, который эротично смотрелся в черном прозрачном бюстгальтере с блестками.

Несмотря на домашнюю атмосферу, на лице модели роскошный вечерний макияж с совершенными стрелками и нюдовой помадой. Вместо привычного цвета медовый блонд она позировала в образе блондинки. Похоже, такими изменениями стиля Кайли Дженнер вполне довольна, ведь радостью позировала на камеру.

Как Кайли Дженнер экспериментировала с цветом волос?