Известная украинская певица TAYANNA ошеломила фанатов откровенностью. Звезда меняет стиль и показала один из новых концертных образов, которым взбудоражила сеть.

Татьяна Решетняк, которая известна в украинском шоу-бизнесе под псевдонимом TAYANNA, решила примерить на себя откровенный образ. Она опубликовала на личной странице в инстаграме серию жарких снимков.

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Артистка демонстрирует свою женственность и привлекательность во время выступлений или в видеоклипах, однако этот look является одним из самых откровенных. Она призналась, что каждый раз, когда презентует новые композиции, пытается создать соответствующую атмосферу на сцене, меняя образ и стиль. Над новыми аутфитами исполнительницы работал украинский дизайнер Иван Фролов.

Знаменитость позировала перед камерой в прозрачном бюстгальтере с кистями, которые прикрывали интимные зоны ее груди. Нижняя часть бюстгальтера была блестящей и создавала эффект платья. Во время движения Татьяны было видно ее нижнее белье и обнаженный животик.

На шее у певицы видим минималистичную цепочку. Ее волосы уложены в легкие локоны, а на лице нет макияжа.



Певица TAYANNA в откровенном образе / Instagram / @tayanna_reshetnyak



Певица TAYANNA сменила имидж / Instagram / @tayanna_reshetnyak



TAYANNA в сексуальном наряде / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Мнения поклонников такого образа разделились. Одни считают такой образ пошлым, а другие – в восторге от эксперимента.