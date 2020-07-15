Популярная украинская певица Злата Огневич активно пропагандирует любовь к себе музыкальными произведениями. Теперь звезда делает это еще и с помощью чрезвычайно откровенных образов, в которых появляется в клипах, эротических фотосессиях и публичных мероприятиях.

В пятницу, 10 июля, Злата Огневич презентовала свой социальный проект "Мое тело – мое дело". Она собрала гостей на вечеринке в Киеве. На мероприятии артистка появилась в довольно провокационном наряде.

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Главным событием вечера стала презентация нового клипа исполнительницы на песню "Богиня". На съемках этой видеоработы Злата тоже предстала в эротическом образе.

На представление проекта певица пришла в прозрачном красном бюстгальтере, который был украшен черным кружевом, и белом костюме, который состоял из жакета и брюк. Таким образом звезда похвасталась соблазнительными формами и показала стройную фигуру. Соединила одежду с красными туфлями-лодочками на каблуках. Огневич дополнила сексуальный образ цепочками на шее. Короткие волосы она уложила ровно, а на лице сделала нежный макияж с коричневой помадой на губах.

Женская сила заключается в принятии себя и любви к каждой клеточке. Знать, что ты уникален и неповторим. Жить, никому это не доказывая. Все, что вокруг, – не погоня "кто быстрее к финишу", а ощущение, с которым ты просыпаешься и засыпаешь,

– отметила исполнительница.

Злата Огневич в прозрачном бюстгальтере и белом костюме / Фото: ТСН

Злата Огневич на презентации своего социального проекта / Фото: ТСН

Презентация социального проекта "Мое тело – мое дело" / Фото: ТСН

Злата Огневич – "Богиня": смотрите видео онлайн