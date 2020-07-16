Голливудская актриса Деми Мур сменила цвет волос для съемок в сериале "Дивный новый мир" (Brave New World). Лента уже вышла на большой экран, а в сети появились фото знаменитой красавицы.

Часто актеры для идеальной картинки в кино идут на жертвы со своим имиджем. Кто-то вынужден подстричься, а кто-то – поправиться или похудеть. А вот Деми Мур сменила привычный образ брюнетки и в сериале "Дивный новый мир" предстала перед зрителями с белокурыми волосами.

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Необычный имидж уже оценили поклонники голливудской звезды. А чтобы подогреть интерес киноманов к сериалу, Деми Мур показала новые фото. На кадрах актриса позировала в светлом мини-платье, напоминавшеи комбинацию, и прозрачном халате.

"Твой блонд – это новая правда, которая была мне нужна, но я об этом не знала", – прокомментировала снимок 26-летняя дочь Деми Мур – Таллула Уиллис.



Деми Мур стала блондинкой / Фото Instagram / @demimoore



Деми Мур в новом сериале "Дивный новый мир" / Фото Instagram / @demimoore

Что известно о сериале "Дивный новый мир"

"Дивный новый мир" – это сериал, снятый по антиутопии Олдоса Хаксли. По сюжету, в далеком будущем миром правит одна политическая сила. Власть с рождения указывает детям модель поведения и фактически определяет, кем они будут в будущем. Как таковой личной жизни жители города не имеют, поскольку их эмоции контролируют благодаря наркотикам. Но разрушить систему может одна семья, которая маскирует свои чувства и эмоции.

Деми Мур сыграла в сериале маму главного героя Джона. Именно она мотивирует парня открывать для себя больше, чем ему дает система. Эксперты уже успели раскритиковать сериал "Дивный новый мир", отмечая, что мотивы его можно найти во многих фильмах, поэтому интерес у них вызвал только новый образ Деми Мур.

Смотрите трейлер к сериалу "Дивный новый мир": видео