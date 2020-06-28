Американская модель – сторонница экстравагантных образов и смелых фэшн-решений. Как владелица бренда белья и купальников, Эмили Ратаковски точно знает, как не остаться без внимания публики. Звезда устроила прогулку с мужем в прозрачном костюме собственной марки и засветила аппетитные формы.

Недавно Ратаковски перекрасилась в блондинку. Не успели в прессе утихнуть новости об изменении ее имиджа, как знаменитость дала новый повод для обсуждения. Вместе с мужем продюсером Себастьяном Бир-Маклардом она устроила посткарантинную прогулку по улицам Нью-Йорка в прозрачном костюме, который показала на личной странице в Инстаграме.

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На Эмили были облегающие рубашка и брюки из прозрачной ткани коричневого оттенка с оригинальным оранжево-белым принтом. Под дерзкий костюм бренда Inamorata она надела черный комплект белья, который соблазнительно акцентировал внимание на ее упругих ягодицах и пышной груди. К слову, и без того откровенное декольте модель оставила расстегнутым.

Ратаковски собственным примером доказала, что пляжные образы можно выбирать даже для публичных выходов в мегаполисах, совместив наряд с белыми кроссовками и элегантной черной сумочкой. Однако на такой смелый выход решится не каждая модница.



Эмили Ратаковски прогулялась в прозрачном костюме/ Фото Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски прогулялась в прозрачном костюме/ Фото Instagram / @emrata