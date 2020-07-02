Украинская прима-балерина, судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар позировала в автомобиле под современную композицию. Звезда решила поделиться роликом с фолловерами и продемонстрировать свой романтический образ.

Екатерина Кухар обнародовала чувственное видео на личной странице в инстаграме. Она сразу пленила фолловеров, которые отмечают, что женщина выглядит великолепно.

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Прима-балерина продемонстрировала нежный и одновременно страстный образ. Екатерина изображена в прозрачном белом платье, которое украшено пайетками. Под ним видим белый бюстгальтер. Дополнила романтический look элегантными длинными серьгами и кольцом с бахромой. Волосы знаменитость уложила ровно и их обольстительно развевал ветер. На лице звезда сделала макияж с черными стрелками на веках и персиковой помадой на губах.

В заметке под видео Кухар написала такие слова: "...Логика приведет вас из пункта А в пункт Б. Фантазия доставит куда угодно...".

Ролик, снятый под современную популярную песню, за день набрал почти 70 тысяч просмотров и сотни комментариев. Поклонники в комментариях выражают восхищение и говорят, что танцовщица выглядит невероятно красиво, она нежная и соблазнительная.