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Прозрачные платья и провокационные декольте: какие звезды отличились на вечеринке Vanity Fair

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Vanity Fair 2020: сексуальные образы / Коллаж LifeStyle 24

Оскар-2020 стал главной темой для обсуждения в сети. Не только лауреаты вызывают восторг у поклонников, но и наряды голливудских красавиц. Но если на самой церемонии все выглядели довольно скромно, то уже на вечеринке Vanity Fair можно было увидеть сексуальные платья.

По традиции, вечеринка прошла в день церемонии в Центре исполнительских видов искусства Уоллиса Анненбе. Дресс-кода как такового, представители журнала Vanity Fair никогда не устанавливают, поэтому голливудские модницы могут примерить самые смелые платья из своего гардероба. Кто отличился пикантным образом на вечеринке – смотрите в подборке LifeStyle 24.

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Эмили Ратаковски

Конечно, "королева эпатажа" возглавила бы рейтинг самых сексуальных женщин планеты. Даже во время обычных выходов модель и актриса Эмили Ратаковски щеголяет своим телом. Поэтому ожидаемо, что на вечеринку Vanity Fair она пришла в пикантном светлом наряде от Versace, который состоял из юбки и кроп-топа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Сиара 

Не менее провокационное платье выбрала беременна певица Сиара. На вечеринку по случаю Оскара-2020 она пришла в прозрачном платье, из-под которого виднелось боди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

София Бутелла

Актриса и танцовщица София Бутелла также сделала ставку на своей стройной фигуре. Звезда выбрала так называемое "голое платье" от Valentino.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Хайди Клум

Готовилась к вечеринке Vanity Fair и знаменитая модель Хайди Клум. Модница заказала у ливанского бренда Georges Hobeika особое прозрачное платье, расшитое бисером. Сексуально выглядело и декольте Хайди, которое подчеркивало ее пышный бюст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Хейли Болдуин

Модель Хейли Болдуин пришла на вечеринку без мужа Джастина Бибера. Однако это отнюдь не помешало красавице быть в центре внимания. Звезда красовалась перед камерами в прозрачном черном платье от Versace, которое выглядело очень соблазнительно в кадре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Адриана Лима

Провокационным разрезом на ноге отметилась и модель Адриана Лима. Для вечеринки по случаю Оскара-2020 она выбрала платье от Ralph&Russo, которое едва прикрывало ее обнаженную грудь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Шей Митчелл

Актрисе Шей Митчелл также удалось удивить журналистов. Стройная красавица надела платье, сквозь которое виднелось нюдовое белье. Шей выглядела очень сексуально, приковывая внимание всех вокруг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Джоан Смоллс

А вот модель Джоан Смоллс намеренно сделала ставку на свою сексуальность. Манекенщица красовалась в платье от итальянского бренда Schiaparelli, которое едва прикрывало ее грудь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Крисси Тейгена

Эпатажем отметилась и светская львица Крисси Тейгена. Блогерша одела шифоновое платье Georges Hobeika с Кейп, которое имело эротическое декольте и разрез на ноге.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Стиль и мода Оскар 2020 Новости LifeStyle Эротика Хайди Клум Эмили Ратажковски Голливуд Хейли Болдуин
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