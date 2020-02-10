Прозрачные платья и провокационные декольте: какие звезды отличились на вечеринке Vanity Fair

Оскар-2020 стал главной темой для обсуждения в сети. Не только лауреаты вызывают восторг у поклонников, но и наряды голливудских красавиц. Но если на самой церемонии все выглядели довольно скромно, то уже на вечеринке Vanity Fair можно было увидеть сексуальные платья.

По традиции, вечеринка прошла в день церемонии в Центре исполнительских видов искусства Уоллиса Анненбе. Дресс-кода как такового, представители журнала Vanity Fair никогда не устанавливают, поэтому голливудские модницы могут примерить самые смелые платья из своего гардероба. Кто отличился пикантным образом на вечеринке – смотрите в подборке LifeStyle 24.

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Эмили Ратаковски

Конечно, "королева эпатажа" возглавила бы рейтинг самых сексуальных женщин планеты. Даже во время обычных выходов модель и актриса Эмили Ратаковски щеголяет своим телом. Поэтому ожидаемо, что на вечеринку Vanity Fair она пришла в пикантном светлом наряде от Versace, который состоял из юбки и кроп-топа.

Сиара

Не менее провокационное платье выбрала беременна певица Сиара. На вечеринку по случаю Оскара-2020 она пришла в прозрачном платье, из-под которого виднелось боди.

София Бутелла

Актриса и танцовщица София Бутелла также сделала ставку на своей стройной фигуре. Звезда выбрала так называемое "голое платье" от Valentino.

Хайди Клум

Готовилась к вечеринке Vanity Fair и знаменитая модель Хайди Клум. Модница заказала у ливанского бренда Georges Hobeika особое прозрачное платье, расшитое бисером. Сексуально выглядело и декольте Хайди, которое подчеркивало ее пышный бюст.

Хейли Болдуин

Модель Хейли Болдуин пришла на вечеринку без мужа Джастина Бибера. Однако это отнюдь не помешало красавице быть в центре внимания. Звезда красовалась перед камерами в прозрачном черном платье от Versace, которое выглядело очень соблазнительно в кадре.

Адриана Лима

Провокационным разрезом на ноге отметилась и модель Адриана Лима. Для вечеринки по случаю Оскара-2020 она выбрала платье от Ralph&Russo, которое едва прикрывало ее обнаженную грудь.

Шей Митчелл

Актрисе Шей Митчелл также удалось удивить журналистов. Стройная красавица надела платье, сквозь которое виднелось нюдовое белье. Шей выглядела очень сексуально, приковывая внимание всех вокруг.

Джоан Смоллс

А вот модель Джоан Смоллс намеренно сделала ставку на свою сексуальность. Манекенщица красовалась в платье от итальянского бренда Schiaparelli, которое едва прикрывало ее грудь.

Крисси Тейгена

Эпатажем отметилась и светская львица Крисси Тейгена. Блогерша одела шифоновое платье Georges Hobeika с Кейп, которое имело эротическое декольте и разрез на ноге.