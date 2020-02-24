Псевдофолк и фальшиво поющие фармацевты, – Елена Мозговая о Нацотборе Евровидения-2020

Финал Нацотбора Евровидения-2020, который прошел 22 февраля, вызвал настоящий резонанс в сети. Прокомментировала шоу и знаменитая украинская продюсер Елена Мозговая, которая является женой участника проекта David Axelrod.

Соответствующее заявление Елена Мозговая разместила на фейсбук-странице. Продюсер призналась, что не удивлена, что Нацотбор Евровидения-2020 выиграла группа Go_A, ведь после последних выборов ее уже ничего не удивляет. Она в очередной раз раскритиковала участников шоу, отметив, что почти все они не умеют петь.

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Соловей, соловей, птичка, канарейка жалобно поет. Удивлена ли ​​я? Нет, после прошлогодних выборов меня удивить невозможно вообще. В стране, где почти все псевдо: и псевдофолк лезет, и фальшиво поющие фармацевты, и вообще не поющие персонажи, но которые очень этого хотят. Такая уж у нас тут карма, чем мы ее заслужили,

– заявила Елена Мозговая.

Кроме этого, знаменитая украинка добавила, что в январе 2020 года ее подруга предполагала, что благодаря Нацотбору супруги увидят, кто на самом деле их друг. Поэтому Елена Мозговая заявила, что так и произошло: "Посмотрела, выводы сделала, расфрендила, спасибо за очередной опыт, двигаемся дальше".

Это не впервые украинский продюсер публично реагировала на шоу. Ранее Елена Мозговая прокомментировала и второй полуфинал Нацотбора Евровидения-2020. По словам продюсера, некоторые из участников Нацотбора показали неудачное выступление, ведь не попадали в ноты. О ком именно идет речь, Алена Мозговая решила не уточнять, однако сообщение напоминало комментарий Виталия Дроздова относительно выступления MOONZOO и рэпера F.M.F. Sure.

"Пересмотрела вчерашний эфир... Потому что кое-что не поняла вчера... Ну да, петь песню, или простите, песня – это когда хотя бы припев есть, а так назовем это треком. Так вот, петь трек в три ноты и ни в одну не попасть, то действительно нужно иметь большой талант. Но, как говорится, на вкус и цвет фломастеры все таки разные", – заявила она.

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Не упустила Елена Мозговая случая публично поблагодарить всех, кто поддерживал ее мужа David Axelrod. По результатам голосования судей и зрителей, он оказался на третьей ступени рейтинга, который разделил с группой TVORCHI. В публичном комментарии Елена Мозговая обратилась к мужу со словами поддержки, что очаровало поклонников звездной пары.

"Мне невероятно повезло, что у меня есть любимый и лучший друг в одном человеке! Я горжусь тобой и тем, как ты развиваешься, растешь духовно и профессионально. Не останавливайся! Я всегда была и есть рядом! Всегда поддерживала и буду поддерживать тебя! И да, хотя это и довольно интимные вещи, но я хочу это сказать публично, во весь голос! Спасибо всем за поддержку, такого количества сообщений и комментариев я давно не видела! Люди, вы прекрасны", – добавила она.

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