Псевдоним или нет: насколько хорошо Вы знаете украинский шоу-бизнес – тест

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Псевдоним или нет: насколько хорошо Вы знаете украинский шоу-бизнес – тест
Псевдоним или нет: насколько хорошо Вы знаете украинский шоу-бизнес – тест / LifeStyle 24

Ежегодно украинский шоу-бизнес покоряют все новые талантливые артисты, которые получают немалую славу. Каждый из них, конечно же, гордится своим именем, однако предпочитает выбранный псевдоним, который с легкостью будут выкрикивать тысячи поклонников.

А вы когда-либо хотели изменить свое имя? Думаем, что большинство ответов будут утвердительными. Журналисты LifeStyle 24 предлагают пройти тест, в котором скрыты настоящие имена 11 представителей отечественного шоу-бизнеса. Поэтому попробуйте свои силы или интуицию.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Публикации Тесты
Источник: LifeStyle 24
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