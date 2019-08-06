Псевдоним или нет: насколько хорошо Вы знаете украинский шоу-бизнес – тест / LifeStyle 24

Ежегодно украинский шоу-бизнес покоряют все новые талантливые артисты, которые получают немалую славу. Каждый из них, конечно же, гордится своим именем, однако предпочитает выбранный псевдоним, который с легкостью будут выкрикивать тысячи поклонников.