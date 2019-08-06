Псевдоним или нет: насколько хорошо Вы знаете украинский шоу-бизнес – тест
Ежегодно украинский шоу-бизнес покоряют все новые талантливые артисты, которые получают немалую славу. Каждый из них, конечно же, гордится своим именем, однако предпочитает выбранный псевдоним, который с легкостью будут выкрикивать тысячи поклонников.
А вы когда-либо хотели изменить свое имя? Думаем, что большинство ответов будут утвердительными. Журналисты LifeStyle 24 предлагают пройти тест, в котором скрыты настоящие имена 11 представителей отечественного шоу-бизнеса. Поэтому попробуйте свои силы или интуицию.
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Источник: LifeStyle 24
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