Пуховик – как носить главный тренд зимы: обзор люксовых брендов и масс-маркета

Начался сезон утепляться! Зимой хочется выглядеть не только стильно, но и комфортно и практично. Пуховик является самым популярным элементом зимнего гардероба. В 2019-2020 годах набирают немалую популярность принтованные пуховики – с анималистическим узором, в стиле 70-х годов, а также яркие цвета и футуристичность.

Редакция LifeStyle 24 осмотрела коллекции пуховиков, которые продаются на сайтах люксовых брендов, а также масс-маркет. Предлагаем посмотреть интересные сравнения, а также цены на наряды.

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Ставка на цвет

В 2020 году можно не бояться экспериментировать с ярким цветом пуховика! Его можно интересно сочетать с другими элементами "аутфита". Среди знаменитостей имеет спрос верхняя одежда от Balenciaga, но не всем будет по карману приобрести пуховик стоимостью 2 145 долларов (более 50 тысяч гривен). В масс-маркетах есть много одежды похожего фасона и вкусных цветов, к примеру в Zara – 1 800 гривен.

Balenciaga

Zara

Снежные оттенки



Chanel



Mango, 3000 гривен

Больше блеска! Металлик в тренде



IENKI IENKI, 44 500 гривен



Bershka, 1800 гривен

Анималистический принт



Balenciaga, около 54 000 гривен



H&M, около 1100 гривен

Подчеркнуть талию поясом

Добавим, что многие стилисты в своих блогах называют пуховик с поясом неактуальным. Но это зависит от общего силуэта наряда. Так, дизайнеры в своих коллекциях таки продемонстрировали стеганые модели с поясом в интересных вариациях.



Chanel



Mango, 3 600 гривен

Пуховики – антитренды

Также предлагаем посмотреть подборку фото пуховиков, которые считаются неактуальными зимой 2019-2020 годов и стилисты не рекомендуют покупать их в ближайшем времени. Среди антитрендов – слишком облегающие пуховики, с натуральным мехом, с поясом, который не выглядит гармонично с нарядом, и другие.

Пуховики, которые являются антитрендами в 2019 году / Фото из открытых сетей