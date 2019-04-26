Пуля для любимой, или возвращение нулевых: как прошел концерт Bullet for my Valentine в Киеве

Британская группа Bullet for my Valentine впервые дала концерт в Киеве в клубе Stereo Plaza. Хотя в Украине это уже не первый визит команды. Летом британцы играли на фестивале ZaхidFest. Наверное, музыкантам так понравилась украинская публика, что решили вернуться. Да еще и прихватили с собой итальянскую группу Egosystema, которая сыграла на разогреве у Bullet for my Valentine.

Музыканты сыграли в туре 17 концертов по Европе и в России. Киев стал заключительным. Поэтому вокалист Мэттью Так со сцены признался, что напряженный график несколько истощил музыкантов.

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"Сегодня вечером мы играем последнее шоу в туре, но впоследствии мы будем продолжать гастроли. Я ах**ть как истощен. Спасибо за теплый прием, Украина", – восклицал Мэттью перед выполнением хита 4 Words.



Bullet for my Valentine в Киеве // Фото – Александра Банина

Музыканты все же к киевской публике опоздали на хорошие 10 лет. Такое ощущение, что поклонники давно выросли из возраста безумного отрыва и пришли поностальгировать. Потому традиционных слэмов, которые обычно устраивают под металкор на концертах – в этот раз на площадке не было. Музыканты сыграли песни из последнего альбома Gravity 2016 и известные хиты – 4 Words, Your Betrayal, Over It.



Bullet for my Valentine в Киеве // Фото – Александра Банина

После яркого часового шоу Bullet for my Valentine покинули сцену. Но очень быстро вернулись. Горячая публика отреагировала на самый известный и едва ли не лучший хит британцев Tears Do not Fall. Его металкорщики оставили на бис. И этот трек пели во весь голос всем залом.



Bullet for my Valentine в Киеве // Фото – Александра Банина

Группа Bullet for my Valentine за 20 лет на сцене выпустила 6 студийных альбомов, продали тысячи копий по миру и собрали миллионную армию фанатов.



Bullet for my Valentine в Киеве // Фото – Александра Банина

Дебютный альбом The Poison получил статус золотого от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Второй альбом – Skream Aim Fire – сразу же после выхода попал на 4 место в чарт Billboard.

Bullet For My Valentine играет музыку в жанрах металкор, хэви-метал, трэш-метал. Музыканты постоянно экспериментируют со звучанием.