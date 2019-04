Пуля для любимой, или возвращение нулевых: как прошел концерт Bullet for my Valentine в Киеве

Bullet for my Valentine – концерт в Киеве / Александра Банина

Британская группа Bullet for my Valentine впервые дала концерт в Киеве в клубе Stereo Plaza. Хотя в Украине это уже не первый визит команды. Летом британцы играли на фестивале ZaхidFest. Наверное, музыкантам так понравилась украинская публика, что решили вернуться. Да еще и прихватили с собой итальянскую группу Egosystema, которая сыграла на разогреве у Bullet for my Valentine.