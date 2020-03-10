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Пурим 2020: дата, традиции и история праздника

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Пурим – это еврейский праздник, который символизирует спасение народа в Персидском царстве более 2400 лет назад, в период правления царя Ксеркса. Каждый год праздник отмечают в 14-й день месяца адар. В 2020 году празднование пришлось на 9 марта и продлится до вечера 10 марта.

История праздника

В 355 году до нашей эры верховный сановник при дворе царя добился от него принятия указа о полном истреблении всех евреев в Персидском царстве. Чтобы узнать? в какой день выполнить коварный замысел, Аман бросил жребий, который выпал на 13 число месяца адар. Впрочем коварный замысел не осуществился.

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Еврейский народ спасла жена Ахашвероша и племянница духовного лидера евреев Мордехая — царица Эстер. Она призвала Мордехая собрать всех евреев города и провести три дня в посте и молитвах. Рискуя своей жизнью, она пригласила Ахашвероша вместе с советником на пир, во время которого разоблачила коварного Амана.

Отменять царский указ было поздно, поэтому Артаксеркс издал другой, который позволял евреям защищаться любыми средствами. Во время битвы евреи победили, а Аман закончил жизнь на виселице, которую заранее приготовил для Мордехая. Название праздника "Пурим" возникло от слова "пур", что означает "жребий".

Традиции праздника

Накануне Пурима иудеи соблюдают "пост Эстер" в память о том посте, который объявили Мордехай и Эстер после указа царя Ксеркса. Пост предназначен для того, чтобы проанализировать свою жизнь и покаяться в грехах.

Первый день Пурима – день поста и молитвы, а второй день – день веселья и пира.

Существует четыре основных заповеди Пурима:

– чтение свитка Эстер;

– веселье;

– традиционное угощение

– пожертвование бедным.


Пурим празднуют все евреи 

В синагогах в праздничные дни читают Свиток Эстер – часть Танаха, которая рассказывает историю о спасении евреев. При упоминании Амана в синагогах свистят, топают ногами и трещат специальными трещотками, выражая ненависть к нему.

После утреннего чтения евреи посылают друг другу угощения и делают подарки бедным. В этот день каждый еврей должен помочь хотя бы двоим нуждающимся.

Основной пир проходит сразу после утреннего чтения свитка Эстер. На столе должно быть много еды и вина.

В эти дни готовят традиционное печенье, которое называют гоменташ ("Уши Амана"). Его начиняют вареньем, фруктами или другими сладостями и с радостью раздают детям, друзьям, родственникам и беднякам.


Еврейское печенье "Уши Амана"

Также в праздник Пурим устраивают карнавальные шествия, призванные напомнить о том, что под маской случайного стечения обстоятельств скрывается божественный замысел.


Карнавал в честь праздника Пурим

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Новости Израиля Традиции
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