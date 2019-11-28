Pussycat Dolls возвращаются: группа анонсировал гастроли

Американская женская поп-группа воссоединится. Весной 2020 года девушки порадуют преданных поклонников в Великобритании девятью современными шоу. Построив семьи, певицы хотят снова громко заявить о себе, после творческой паузы в карьере в течение 10 лет.

Возвращение "Pussycat Dolls" из Лос-Анджелеса на большую сцену должно было оставаться тайной. Однако даже до официального заявления одной из исполнительниц, слухи ходили уже несколько месяцев. Да, во время одного из телевизионных интервью судья шоу Луи Уолш "X Factor" ненароком сообщил, что группа решила выступить впервые после длительного отпуска.

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Именно поэтому одна из участниц "Pussycat Dolls" Николь Шерзингер поделилась в своем инстаграме анонсом будущего концертного тура коллектива. Он состоится уже в апреле следующего года.

Мы готовы собраться и делать то, что любим. И звезды сошлись. Все мы были заняты рождением малышей и всевозможными вещами,

– объяснила исполнительница "Pussycat Dolls".

Кроме Шерзингер к группе вернутся остальные участницы оригинального состава: Кармит Бачар, Эшли Робертс, Кимберли Уайатт и Джессика Сатта.