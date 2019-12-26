Пустая трата времени: композиторы хоррора "Птичий короб" прокомментировали работу над фильмом

Фильм "Птичий короб", главную роль в котором сыграла Сандра Буллок, вышел на большой экран в декабре 2018 года. Он увенчался успехом на сервисе Netflix, однако, как оказалось, композиторы, работавшие над картиной, не возлагали на него большие надежды.

Об этом известные музыканты и композиторы Трент Резнор и Аттикус Росс рассказали в интервью изданию Revolver.

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Американский и британский продюсеры признались, что работа над "Птичьим коробом" для Netflix оказалась для них очень сложной. Они думали, что премьера была провальной, а их работа – всего лишь пустая трата времени.

Дело в том, что люди, которые занимались монтажом, имели плохой вкус в отношении этого процесса, а авторы идеи не пригласили композиторов к сведению звука на финальных стадиях создания фильма. Именно это стало причиной почти неощутимой музыки в фильме "Птичий короб". Однако, несмотря на плохо наложенный звук, проект стал одним из самых популярных, о чем свидетельствуют просмотры на стриминговом сервисе Netflix.

К слову, композиторы также добавили, что не самой успешной робой они считают также фильм "Женщина в окне".

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Они создали музыкальное сопровождение для картины, но после того, как ее отправили на доработку и пересъемки, поняли, что их музыка больше не подходит по сюжету, поэтому не может быть использована.

Птичий короб: трейлер смотреть онлайн