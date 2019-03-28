Пустота, которую заполняет природа: фото удивительных скульптур из разбитого фарфора и цветов

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Цифровая скульптура Жана-Мишеля Бихореля
Цифровая скульптура Жана-Мишеля Бихореля / jmbihorel.myportfolio.com

Французский дизайнер Жан-Мишель Бихорель создал серию сюрреалистических скульптур, которые объединили мир природы и человека. Выглядят они виртуозно и гиперреалистично, хотя на самом деле это 3D-графика.

Цифровые скульптуры на вид разбитые, треснувшие, с отсутствующими фрагментами. Функцию поглотить пустоту, которая образовалась в результате фрагментированности, возложена на мир природы – цветы, листья, траву, солнечный свет.

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Цифровая скульптура Жана-Мишеля Бихореля

Скульптуры кажутся очень органичными, настоящими за счет высокой детализации элементов. Этого Бихорель достигает за счет сочетания методов 3D-сканирования и процедурного моделирования.


Цифровая скульптура Жана-Мишеля Бихореля


​Цифровая скульптура Жана-Мишеля Бихореля

3D-скульптура Жана-Мишеля Бихореля

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости культуры Исскусство
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