Пустота, которую заполняет природа: фото удивительных скульптур из разбитого фарфора и цветов
Французский дизайнер Жан-Мишель Бихорель создал серию сюрреалистических скульптур, которые объединили мир природы и человека. Выглядят они виртуозно и гиперреалистично, хотя на самом деле это 3D-графика.
Цифровые скульптуры на вид разбитые, треснувшие, с отсутствующими фрагментами. Функцию поглотить пустоту, которая образовалась в результате фрагментированности, возложена на мир природы – цветы, листья, траву, солнечный свет.
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Цифровая скульптура Жана-Мишеля Бихореля
Скульптуры кажутся очень органичными, настоящими за счет высокой детализации элементов. Этого Бихорель достигает за счет сочетания методов 3D-сканирования и процедурного моделирования.
Цифровая скульптура Жана-Мишеля Бихореля
Цифровая скульптура Жана-Мишеля Бихореля
3D-скульптура Жана-Мишеля Бихореля