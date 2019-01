Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач

Успех – это не всегда легко. Напротив, люди, покорившие высоты и ставшие лучшими в какой-то отрасли, неустанно шли к этому, преодолевая трудности и преграды. Гении современности, о которых пойдет речь далее, демонстрируют, что неудачи – это лишь остановка на пути к успеху.

Довольно часто, когда нам не удается преодолеть неудачи, мы теряем силу двигаться дальше. Однако правда в том, что успех можно достичь лишь настойчивостью.

Стивен Кинг

Король ужасов еще с детства имел незаурядный талант и воображение, чтобы создавать в голове фантастические истории. Однажды вечером отец двухлетнего Стивена ушел из дома за сигаретами и не вернулся. В своем воображении мальчик постоянно рисовал страшные картинки того, что могло случиться с отцом, однако уже во взрослом возрасте он выяснил, что тот просто ушел к другой семье и прожил долгую жизнь в соседнем городке.

Чтобы прокормить своих троих маленьких детей, Кингу приходилось работать в прачечной. По ночам и во время обеденных перерывов он писал "Ночную смену" и "Иногда они возвращаются". Однако известным Кинга сделал его роман "Кэрри", черновики которого случайно нашла в мусорке жена писателя.

Именно она настояла на окончании романа. Права на него были проданы за 400 тысяч долларов. Эти деньги дали возможность Кингу не искать подработки, а полностью посвятить себя любимому делу. Сегодня его книги продают сотнями миллионов копий, а "Кэрри" стала культовым классическим романом ужасов.

Мэрилин Монро

Мать девочки имела проблемы с психикой и часто попадала в больницу, поэтому ей приходилось жить в приютах. Мэрилин пытались 11 раз удочерить, но ее всегда возвращали в детский дом. В 16 лет Норма Джин Мортенсон (настоящее имя Мэрилин Монро) вышла замуж, чтобы снова не оказаться в очередном приюте. Через четыре года она получила возможность сняться в массовке одного из фильмов студии 20th Century Fox.

Однако ее первый серьезный опыт в кино был не очень удачным, поэтому она перезаключила контракт со студией Columbia Pictures. Как говорили сотрудники студии, она не имела ни актерского таланта, ни красоты. Однако Монро не бросила свою мечту и продолжила сниматься в отдельных эпизодических ролях, пока не получила возможность сыграть большую роль. После этого, ее карьера начала стремительно идти вверх.

Секс-символ 50-х годов, певица и модель стала одним из самых культовых образов американского кинематографа и всей мировой культуры.

Стивен Спилберг

Гений кинематографа с украинским корнями еще с детства увлекался киноиндустрией, а свой первый фильм Стивен снял в 11 лет. В Калифорнии он пытался поступить в заветную киношколу, однако трижды подряд слышал отказ. Его считали слишком бездарным для обучения в Университете Южной Калифорнии. Но Стивен не сдавался и продолжал снимать короткометражки.

Он поступил в другое учебное заведение, однако так и не закончил его, ведь после выхода короткометражной ленты "Эмблин" его заметила известная киностудия Universal. Бросив учебу, он много времени уделял самообразованию и неустанно снимал.

Сегодня Стивен Спилберг является самым узнаваемым кинорежиссером в мире, у него четыре награды "Оскар", в том числе "За вклад в развитие кинематографии США".

Опра Уинфри

У журналистки было очень сложное детство, в котором ей пришлось пережить бедность и сексуальное насилие. В возрасте 14 лет она забеременела и родила мальчика, который умер вскоре после рождения. В 17 лет Опра начала стажировку на телевидении и радио. Она была самым молодым корреспондентом на телеканале CBS.

По словам ее начальников, когда Опра работала телевизионным репортером, она не вписывалась в формат новостей, поэтому ее уволили. Впрочем, она не отказывалась от своей мечты, вернулась на экраны и стала самой влиятельной женщиной американского телевидения.

Опра Уинфри активно занимается благотворительностью, а также у нее собственная киностудия HARPO, журнал The Oprah Magazine, сайт Oprah.com, радиосети и, наконец, именной кабельный телеканал OWN: The Oprah Winfrey Network.

Джоан Роулинг

Известная на весь мир мать "Поттерианы" Джоан Роулинг начинала писать первый роман о Гарри Поттере в самое трудное для нее время. Личная жизнь будущей писательницы была разрушена, она рассталась со своим первым мужем, который неоднократно бил ее, осталась одна, без работы и с маленькой дочкой на руках. Тогда она считала себя самой большой неудачницей.

Ее первый роман о мальчике со шрамом отказались печатать более 10 издательств. Главной причиной отказа стало то, что люди не хотели читать книги, написанные женщиной. Когда издательство Bloomsbury взялось за издание "Гарри Поттера и философский камень", Роулинг даже не ожидала на успех.

Последняя книга серии романов о Гарри Поттере, как и все другие, побила рекорды продаж в истории. Читатели в США и Великобритании раскупили 11 миллионов экземпляров "Гарри Поттер и Дары Смерти" лишь за одни сутки.

Уолт Дисней

Уже в восемь лет отец заставлял юного Уолта работать — разносить письма и рекламу его фирмы. Все деньги отец отбирал, но парень не жаловался: тайно от "строгого шефа" набирал вдвое больше работы и в своих стоптанных ботинках бегал по городу, чтобы вовремя доставить почту и заработать на карманные расходы.

Отец Микки Мауса и Дональда Дака прошел тернистый путь к успеху. Когда Уолт работал в газете, его уволили из-за нехватки воображения и хороших идей. Впоследствии он создал несколько компаний, но все они также потерпели поражение. И лишь после мультфильма "Белоснежка" его жизнь кардинально изменилась.

Сегодня он является основателем мультимедийной империи " The Walt Disney Company, а за свою упорную работу Уолт Дисней получил 26 статуэток "Оскар". Однако самое главное то, что не одно поколение детей выросло на его непревзойденных мультфильмах.

Эти люди своим примером доказывают, что стоит идти дальше, несмотря ни на что. А также помнить, что ступенька неудачи – это первая ступенька успеха.