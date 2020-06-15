Ведущий программы "Мир наизнанку" путешествовал по экзотическим странам и курортам, но и в Украине имеет любимые тревел-направления. Дмитрий Комаров уже успел посетить фантастические места в этом летнем сезоне и поспешил поделиться ими с поклонниками.

Вместе с женой "Мисс Украина 2016" Александрой Кучеренко Дмитрий Комаров устроил поездку недалеко от столицы, поделившись ею в личном инстаграм-профиле. Ведущий и путешественник с опытом советует не ждать открытия границ и путешествовать по Украине прямо сейчас.

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Места, которые он советует посетить, расположены в Житомирской области: "Киевляне и гости столицы могут съездить "одним днем​​" хоть завтра. А жителям Житомира вообще повезло – красота совсем рядом".

Коростышевский карьер

"С 1850-х годов здесь добывали гранит, но разработку закончили, карьер затопили. В итоге получилось невероятно красивое рукотворное озеро, окруженное лесом, с впечатляющими пейзажами, крутым скалистым берегом", – написал Дмитрий Комаров.

С женой Александрой он наслаждался живописной природой всего несколько часов, однако советует путешественникам останавливаться в палаточном городке и искупаться в затопленном карьере.