Путешественник Дмитрий Комаров посоветовал тревел-направления для отдыха в Украине
Ведущий программы "Мир наизнанку" путешествовал по экзотическим странам и курортам, но и в Украине имеет любимые тревел-направления. Дмитрий Комаров уже успел посетить фантастические места в этом летнем сезоне и поспешил поделиться ими с поклонниками.
Вместе с женой "Мисс Украина 2016" Александрой Кучеренко Дмитрий Комаров устроил поездку недалеко от столицы, поделившись ею в личном инстаграм-профиле. Ведущий и путешественник с опытом советует не ждать открытия границ и путешествовать по Украине прямо сейчас.
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Места, которые он советует посетить, расположены в Житомирской области: "Киевляне и гости столицы могут съездить "одним днем" хоть завтра. А жителям Житомира вообще повезло – красота совсем рядом".
Коростышевский карьер
"С 1850-х годов здесь добывали гранит, но разработку закончили, карьер затопили. В итоге получилось невероятно красивое рукотворное озеро, окруженное лесом, с впечатляющими пейзажами, крутым скалистым берегом", – написал Дмитрий Комаров.
С женой Александрой он наслаждался живописной природой всего несколько часов, однако советует путешественникам останавливаться в палаточном городке и искупаться в затопленном карьере.
Дмитрий Комаров с Александрой Кучеренко на Коростышевском карьере/ Фото: Instagram / @komarovmir
Коростышевский карьер / Фото: Instagram / @komarovmir
Село Деныши
Дмитрий Комаров назвал это место "украинской скалолазной Меккой" и замечательной летней альтернативой скалодрому в помещениях. Однако телеведущий убедил, что развлечения здесь найдет каждый: "Это еще и пейзаж, от которого мурашки: высокий скалистый берег возвышается над рекой Тетерев, а вокруг – очень старый лес, который буквально излучает силу. И воздух, которым просто не можешь надышаться".
Дмитрий Комаров с Александрой Кучеренко в селе Деныши / Фото: Instagram / @komarovmir