Путешественников приглашают бесплатно пожить на острове в Швеции: но есть условия

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Неделю бесплатно пожить на острове можно в Швеции
Неделю бесплатно пожить на острове можно в Швеции / unsplash.com

Если вы считаете себя креативным человеком, но не хватает времени и возможностей в тишине в одиночестве обдумать творческие идеи, есть прекрасная возможность воплотить эту мечту в жизнь.

Креативным людям со всего мира предлагают неделю бесплатно пожить на частном острове неподалеку от Стокгольма, пишет Lonely Planet.

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Владельцем острова, который так и называется "Остров Идей" является эксперт по бизнес-креативности, публичный спикер Фредрик Харен.

В летние месяцы он приглашает погостить здесь людей, которые чувствуют в себе креативный потенциал и нуждаются в тишине и покое, чтобы поработать над творческими проектами.

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Креативных людей приглашают неделю бесплатно пожить на острове / Фото: ideasisland.com

Какие условия пребывания на острове? Владелец острова предлагает неделю бесплатно пожить на острове подальше от цивилизации в частном доме в лесу. Оплатить придется лишь добирание на остров и питание.

Если же хотите остаться на острове дольше, чем на неделю, должны убедить Фредрика, что ваш проект требует больше времени для творческой работы.

Мы хотим создать пространство, которое поможет воплотить в жизнь какие-то великие идеи,
– говорится на сайте Острова Идей.

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Путешественники смогут бесплатно жить в лесном доме / Фото: ideasisland.com

Постояльцы лесной хижины могут свободно прогуливаться по острову, арендовать лодку и наслаждаться неповторимыми рассветами и закатами. Отзывы тех, кто уже успел погостить на острове, доступны на Facebook-странице проекта.

Где расположен Остров Идей: смотрите карту

 

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Теги: Новости недвижимости Новости LifeStyle Путешествия LifeStyle Новости недвижимости мира Швеция Отдых
Источник: 24 канал
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