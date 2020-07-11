Лето в самом разгаре, поэтому к вашему вниманию – увлекательные туристические места Николаевщины, которые не оставят равнодушными даже самых ярых путешественников.

Николаевская область расположена на реках Южный Буг и Ингул и имеет выход в Черное море. Благодаря удачному расположению Николаевщина стала так называемым окном в Средиземноморский мир. 24 канал предлагает ознакомиться с самыми интересными местами этого края.

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Николаевская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Николаев: что посмотреть

Город был возведен в конце 18 века, несмотря на это здесь есть на что посмотреть. Николаев был назван в честь святого – покровителя моряков. Город построен по специально составленному плану, поэтому ему характерны прямые улицы и кварталы правильной формы.



Панорама Николаева / Фото: prm.ua

С самого начала город был морской столицей с очень развитым кораблестроением. Здесь также расположены два уникальных разводных моста: Ингульский и Варваровский. Ингульский имеет наибольшую подъемную часть в Европе, а второй – является единственным мостом в Украине, разведение которого выполняют горизонтально с поворотом на 90 градусов.

Николаевская обсерватория

В Николаеве стоит посетить знаменитую обсерваторию, она является одной из старейших в Европе. Эту обсерваторию использовали, чтобы составлять мореходные, звездные карты и обучать штурманов. Здание можно назвать одним из самых красивых в городе. Также здесь можно осмотреть уникальную коллекцию астрономических приборов, часов, книг, фотографий и карт.



Обсерватория в Николаеве / Фото: yandex.ua

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Музей судостроения и флота и Яхт-клуб

В музее более трех тысяч экспонатов, начиная со времен Киевской Руси, поэтому это место не стоит обходить, путешествуя по городу.

История яхт-клуба – трагическая, во время мировых войн он был полностью разрушен. Однако во время регат и соревнований по парусному спорту здесь есть на что посмотреть.



В Николаеве стоит увидеть соревнования парусников / Фото: ukraine-is.com

Кинбурнская коса

Безусловно, это одно из самых красивых мест области. Именно на Кинбурнской косе приют могут найти путешественники, которые устали от переполненных пляжей и отелей. Кинбурн идеально подойдет тем, кто хочет жить в палатке, без постоянного доступа к материку. Здесь есть и небольшие кемпинги, которые делают пребывание на косе комфортнее.

Кинбурнская коса – это заповедная территория с прекрасными песчаными пляжами, сосновыми массивами и невероятным разнообразием растений и краснокнижных животных. Коса тянется на 40 километров, 20 из которых идеально подходят для пляжного отдыха.



Отдых на Кинбурнской косе / Фото: ua.igotoworld.com

Мигейские пороги

Мигейские пороги – это центр плавания на байдарках и рафтах. Именно здесь расположена вторая по сложности сплава трасса Украины. Пороги являются частью ландшафтного парка "Гранитно-степное Побужье".

Чтобы посетить пороги, стоит добраться до небольшого села Мигия, расположенного среди просторных степей. А местностью, которую нельзя пропустить на порогах, являются Красные ворота – они восхищают своей уникальной формой.



Рассвет на Мигейских порогах / Фото: zruchno.travel

Древняя Ольвия

Одним из крупнейших городов-государств на черноморском побережье был город Ольвия. Он просуществовал более тысячи лет и несмотря на то, что его сильно разграбили в советские времена, здесь все еще есть на что посмотреть.



Сейчас Ольвия является крупнейшим археологическим заповедником Украины. Здесь до сих пор ведут раскопки, ведь под землей остаются не найденными уникальный театр и храмы.



Античная Ольвия / Фото: vsviti.com.ua

Грозные каньоны

В долине реки Мертвовод раскинулись два удивительных каньона – Актовский и Петропавловский. На их территории располагаются зрелищные водопады, могучие гранитные валуны и скалистые берега, которые заставляют затаить дыхание.

Особенно красивыми каньоны являются в весеннюю пору, до наступления летней засухи. В это время здесь очаровывает еще и многообразие растений. Здесь, неподалеку от села Актово, находится главное на планете место произрастания реликтового и эндемичного вида – меринги бугской.

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Местность имеет очень сложный рельеф и непригодна для сплава, впрочем, этим она привлекает экстремалов – особенно скалолазов и альпинистов.



Каньоны Николаевщины / Фото: ternograd.te.ua

Уникальная святыня Николаевщины

Путешествуя по области, не стоит обходить Свято-Михайловский женский монастырь. Прежде всего он будет интересен тем, кто интересуется религией.

Монастырь расположен посреди первозданной природы степи – вдали от шумных трасс в селе Пелагеевка. Само здание вымощено из красного кирпича и украшено 12 позолоченными башнями. Издалека оно напоминает огромную свечу.

Интересно, что в кресты храма вмонтированы узкие полоски граненых зеркал. Именно поэтому невероятно красивым монастырь становится на закате солнца – зеркала сверкают всеми возможными цветами.



Свято-Михайловский Пелагеевский женский монастырь / Фото: mk-oblrada.gov.ua

Вместе с монастырем можно посетить и раскопки, которые ведут неподалеку – на месте расположения поселения с двухтысячелетней историей. Также местность очаровывает просторными садами и виноградниками.

Озеро Солонец-Тузлы

Путешественники могут также оздоровиться на озере Солонец-Тузлы. Уникальные грязи и соли обладают мощными лечебными свойствами.

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Озеро расположено в пешей доступности от популярного курорта Рыбаковка.

К слову, на озере можно увидеть невероятно красивых белых и розовых пеликанов. Возле озера расположен красивый сосновый лес, а чуть дальше – остров Березань.



Озеро Солонец-Тузлы хорошо подойдет для оздоровления / Фото: ukrfauna.io.ua