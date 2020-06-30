Внутренний туризм во время пандемии коронавируса – один из немногих вариантов безопасного отдыха. Путешествуя по Украине можно увидеть живописные пейзажи, которых нет ни в одной другой стране. 24 канал собрал самые интересные места Сумщины, которые стоит увидеть этим летом

История заселения территории Сумщины началась около 15 тысяч лет назад. Сумщина стала домом для славянского племени северян, которое затем было частью могучего государственного образования – Киевская Русь. 24 канал подготовил подборку уникальных мест в Сумской области, которые стоит посетить.

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Сумская область: какие места стоит посетить / Иллюстрация 24 канала

Сегодня сумчане гордятся своими знаменитыми регионами, которые содержат не одну историческую достопримечательность тех времен. Глуховщина, Конотопщина, Роменщина, Кролевеччина впоследствии вошли в состав Гетманской Украины, а юго-восточная часть подчинялась Слобожанщине. После Конотопской битвы в XVII веке между гетманом Иваном Выговским и Крымским ханством, а впоследствии и после борьбы гетмана Ивана Мазепы с российским царем Петром I, столица Гетманской Украины была разрушена (город Батурин, Черниговская область), и новой столицей становится город Глухов.

Сумы

Город Суммы лежит на берегах реки Псел, в которую впадает река Сумка. Это небольшой город, но здесь много интересных мест, где можно узнать интересную историю города и отдохнуть.

Сумская альтанка

Одно из самых известных мест для туристов – это сумская альтанка, которая является символом областного центра. Альтанка расположена возле Сумского краеведческого музея. Создал известную архитектурную достопримечательность сумчанин Матвей Щавелев, который служил в земской управе чертежником. По данным исследователей, сумская альтанка была построена еще в начале ХХ века.

Знаменитая сумская альтанка / Фото: wikipedia.org

В конце XIX века геологи из Санкт-Петербурга решили добывать нефть там, где расположена беседка, но ее там не нашли. Впоследствии оказалось, что залежи нефти размещены в городке Ахтырке, а не в Суммах, однако место для сверления осталось. Иосиф Лищинский накрыл скважину железной плитой, и построил беседку. Так и появилась знаменитая сумская беседка, вокруг которой роскошный сад.

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Спасо-Преображенский собор на "Сотне"

Еще одно известное туристическое место в Сумах – это "Сотня". Здесь разместились как современные заведения для отдыха, так и исторические достопримечательности. Среди них – Спасо-Преображенский собор (XVIII век). Кроме него, в городе можно найти несколько церковных сооружений, построенных не одним веком ранее, в частности, Воскресенская церковь, которая является отличным образцом казацкого барокко конца XVII – начала XVIII веков.



Спасо-Преображенский собор на "Сотне" / Фото: ukrainaincognita.com

Кроме того, в Сумах стоит посетить еще такие места: Сумский краеведческий музей, Парк культуры и отдыха имени Ивана Кожедуба, нагробные памятники на могилах членов семьи Харитоненко на городском кладбище, а также Дом-музей Антона Чехова, в котором в свое время проживал писатель.

Церковь Святой Троицы

В Роменском районе расположено село Пустовойтовка. На первый взгляд – это совсем неприметное место для путешественников, но его история и достопримечательности, которые сохранились до сих пор, действительно манят своей аутентичностью.

Церковь Святой Троицы – одно из самых выдающихся зданий, которое было построено еще в 1773 году и воссоздано в начале XXI века. В исторических документах отмечается, что эту церковь за свой счет построил последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский.



Церковь Святой Троицы / Фото: ukrainaincognita.com

В свое время он построил не одну церковную постройку, в частности в городе Ромны – Покровская церковь, которую разрушили большевики. Над церковью Святой Троицы в прошлом веке тоже поиздевались, однако по инициативе экс-президента Украины Виктора Ющенко, который считает Петра Калнышевского своим дальним родственником, в 2006 году ее восстановили. Самому же Калнышевскому в Пустовойтовке также построили величественный памятник.

Памятник мамонту

Нет, скелет настоящего мамонта вы здесь не увидите, но памятник в его честь вы посетить сможете. Именно в селе Кулешовка Недригайловского района было обнаружено костяк доисторического животного в 1840-х годах под названием "Mammuthus trogontherii" (степной мамонт).



Памятник мамонту / Фото: shukach.com

Оригинальный памятник состоит из четырехгранной металлической стеллы, на гранях которой указан 1841 год. На памятнике изображен барельеф мамонта, а также упоминается информация об археологической находке и ее ценности для истории. Такая архитектурная достопримечательность автора Ивана Калениченко была возведена первой в мире в честь доисторического гиганта и также стала напоминанием об еще одном знаковом событии – в этом месте проходила граница между Россией и Речью Посполитой.

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Меловые горы

"Сумская Швейцария" расположена в селе Могрица на Сумщине. Это меловые горы, которые очаруют каждого путешественника. Ранее на месте гор был карьер по добыче мела, а теперь – это замечательное место для романтических прогулок и фотосессий.



Меловые горы

Местные жители отмечают, что в меловых горах можно найти так называемые "чертовы пальцы", то есть скелеты головоногих моллюсков белемнитов, которые очень похожи на современных кальмаров. Что интересно, вблизи села также обнаружено городище и поселение северян, проживающих в VIII-X веках, а также найден курганный могильник.

Круглый двор

Удивительная крепость "Круглый двор" (XVIII в.) В городе Тростянец свое время использовалась как конюшня, склад и даже театр. В 1749 году ее построила семья Надаржинских. Сегодня там расположено прекрасное место для проведения экскурсий в стенах сооружения, а еще там часто происходят различные музыкальные фестивали.



Круглый двор / Фото: fishki.net

Здание овальной формы имеет четыре трёхьярусные башни, а по периметру всей территории размещены одноэтажные владения. Внутренний двор усадьбы-крепости как прежде, так и сейчас используется для различных показательных торжеств под открытым небом. "Круглый двор" также является неотъемлемой частью системы подземных ходов и имеет отдельные выходы к барскому дому и Благовещенской церкви.

Трёх-Анастасиевская церковь

Бывшая гетманская столица Украины расположена в городе Глухов. Здесь наша последняя точка в путешествии по Сумщине – это Треханастасьевская церковь. Ее построили местные жители еще в 1884 году на месте сгоревшего деревянного Воскресенского храма.

Сегодня Трьоханастасіївська церковь напоминает Владимирский собор в Киеве, который был построен в 1862 – 1882 годах.



Трёх-Анастасиевская церковь / Фото: andy-travel.com.ua

Храм претерпел немало бед: пожары, разрушения коммунистов и ограбления. Несмотря на это, его отреставрировали и выдвигали на участие в конкурсах "Семь чудес Украины" и Сумщины.

И это еще далеко не все интересные уголки Сумщины, которые стоит посетить!