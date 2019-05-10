Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен

С каждым годом путешествия становятся все доступнее, а лоукост-авиакомпании нередко устраивают сумасшедшие распродажи. Однако иногда дешевле улететь куда-то за границу, чем в другой конец нашей страны. LifeStyle 24 подготовил подборку бюджетных внутренних рейсов до 500 гривен.

Какие авиакомпании летают в Украине

Самыми популярными авиакомпаниями Украины являются МАУ и SkyUp. Кроме них, регулярные рейсы осуществляют также Motor Sich Airlines, Windrose. Однако последние трудно назвать бюджетными авиалиниями. В конце концов существуют небольшие лайфхаки, которые позволят приобрести очень дешевые билеты.

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Международные авиалинии Украины

Здесь действует такая функция: чем раньше заказываешь билет, тем дешевле он будет стоить. Например, если заказывать в мае билеты на март и апрель, то они обойдутся всего в 349 гривен в одну сторону с человека. Да, возможно, не очень удобно заказывать билеты за 10 месяцев, однако на этом можно сэкономить от 1500 гривен.



Бюджетные рейсы от МАУ

Рейс Киев – Харьков от 349 гривен и Харьков – Киев от 334 гривен

Международные авиалинии Украины осуществляют регулярные рейсы из Киева в Харьков и обратно дважды в день, ежедневно. Поэтому при раннем бронировании билет из Киева в Харьков будет стоить 349 гривен с человека в одну сторону, а из Харькова в Киев еще дешевле-334 гривны.



Рейс Харьков – Киев

Рейс Киев – Одесса от 349 гривен и Одесса – Киев от 334 гривен

Регулярные рейсы из столицы в Одессу осуществляются трижды в день, ежедневно. Цены стартуют от 349 гривен. За билет в Киев из Одессы надо будет отдать лишь 334 гривны с человека. К слову, обычная цена на этот рейс колеблется от 2766 до 11862 гривен (если заказывать за неделю и за один день до вылета). То есть экономия в 35 раз – неплохая мотивация позаботиться о путешествии и купить билеты заранее.



Билеты на рейс Одесса – Киев

Рейс Киев – Львов от 349 гривен и Львов – Киев от 359 гривен

Самолеты МАУ осуществляют регулярные рейсы из Киева до Львова и обратно дважды в день, ежедневно. А вот из культурной столицы Украины в Киев билеты будут стоить немного дороже и обойдутся в 359 гривен с одного пассажира.



Рейс Киев – Львов

Важно! В эконом-тарифе предусмотрены определенные ограничения. Например, пассажиры эконом-класса не могут вернуть билет, или же изменить информацию в нем. Что касается багажа, то ручная кладь не должна быть тяжелее семь килограммов и больше стандарты авиакомпании – 55х20х40 сантиметров.



Что входит в стоимость билета

Что известно о МАУ?

Международные авиалинии Украины – это частная украинская авиакомпания, была основана, как государственная в 1992 году и полностью приватизирована в 2011. Базовым аэропортом МАУ является аэропорт "Борисполь". Основные направления полетов этой авиакомпании – Западная Европа, Ближний Восток, СНГ и Азия. Флот авиакомпании МАУ насчитывает 41 авиалайнер различных модификаций.

SkyUp

Здесь все гораздо легче, потому что билеты можно заказывать хоть на завтра, и все они будут стоить до 1000 гривен, но есть и дешевле. Однако наверное единственным минусом SkyUp является то, что авиакомпания лишь год назад, в 2018, начала осуществлять регулярные рейсы и пока летает не во все международные аэропорты Украины.

SkyUp летает только в: Киев, Одессу и Харьков.

Рейс Киев – Одесса от 480 гривен и Одесса – Киев от 491 гривны

Рейсы из Киева в Одессу осуществляются каждую среду, субботу и воскресенье. Стоимость стартует от 480 гривен, а максимальная цена не превышает 758 гривен с человека в одну сторону. Билет в обратную сторону будет стоить чуть больше – 491 гривна. Рейс Одесса-Киев осуществляются каждую среду, субботу и воскресенье.



Билеты на рейс Киев – Одесса

Рейс Одесса – Харьков от 480 гривен и Харьков – Одесса от 490 гривен

SkyUp летает из Одессы в Харьков и обратно каждый четверг и воскресенье. Цены стартуют с 480 гривен с человека в одну сторону. Самолеты авиакомпании летают в Харьков в первой половине дня, а в Одессу возвращаются после обеда.



Билеты на рейс Одесса – Харьков

Важно! Пассажирам, которые выбрали эконом-тариф от SkyUp, разрешено взять на борт самолета ручную кладь, которая не превышает 55х40х20 сантиметров и не тяжелее семи килограммов. Хорошего полета!

Что известно о SkyUp?

Авиакомпания SkyUp – это украинский лоукост, который начал свои полеты 21 мая 2018 года. Базируется в Международном Аэропорту "Киев", основные направления — Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа. Флот компании насчитывает семь самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности из Львова в Одессу.