"Путин станет лидером всего мира", – танцовщик Полунин поразил скандальным заявлением

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Сергей Полунин
Сергей Полунин / Instagram / @sergeipolunin

Украинский скандальный артист балета Сергей Полунин, который часто выражает пророссийскую позицию и признается в любви к главе Кремля, огорошил очередным заявлением.

Новую публикацию Полунин написал 10 января на своей странице в Instagram.

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Сергей заявил о своей вере, что Путин станет "лидером всего мира".

Люблю Америку одна из самых Магических стран. Появилось сильное ощущение а што если Владимир Путин станет Лидером Всего Мира. Я Буду Молиться за это потомушто это будет полная победа над Злом. Он хороший человек, сильный, харизматичный, полный света и любви, пусть вселенная поможет ему победить зло. Я верю что это и будет будущее. И моя энергия поможет ему в этом.

Добавим, что танцовщик пишет свои публикации на двух языках – русском и английском. Однако в написании в глаза бросаются орфографические ошибки, которые сделал Полунин. Поэтому некоторые пользователи предположили, что эти скандальные заявления – лишь троллинг.


Instagram / @sergeipolunin / Скриншот

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Love America one of the most Magical Country. Got strong feeling What if Vladimir Putin would become leader of the world. I will pray for that because it would be ultimate win over evil. He is a good Person Strong Charismatic full of light and Love ️ May the Universe Help him to win over Evil. I believe this will be the future and my energy will help him to do that. @kevinabosch Люблю Америку одна из самих Магических стран. Появилось сильное ощущение а што если Владимир Путин станет Лидером Всего Мира️Я Буду Молится за ето потомушто ето будет полная победа над Злом. Он хороший человек Сильный Харизматичный полный света и любви пусть вселенная поможет ему победить зло. Я верю что это и будет будущее И моя энергия поможет ему в этом. @kevinabosch

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

Напомним, что Сергей Полунин неоднократно выражал свою симпатию Российской Федерации. Танцовщик балета заявил, что Россия и Украина должны снова объединиться. За такие неожиданные и резонансные заявления немало звезд украинского шоу-бизнеса прекратили общение с Сергеем Полуниным. В частности, прима балета Екатерина Кухар.

Кто такой Сергей Полунин?
Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.
В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях. Сейчас Сергей Полунин проживает за границей, а в Москве получил российское гражданство.

Теги: LifeStyle Новости России Скандал Сергей Полунин
Источник: 24 канал
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