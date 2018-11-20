"Путина я буду всегда защищать": Сергей Полунин ошеломил скандальным заявлением

Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин взорвал скандальной публикацией в социальных сетях о президенте России Владимире Путине.

Полунин написал, что еще с детства видел в Путине "свет". Об этом танцовщик сообщил на своей странице в Instagram.

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Во вторник, 20 ноября, Сергей Полунин празднует день рождения. Артисту балета исполняется 29 лет. Звезда поблагодарил за добрые пожелания и решил направить их Владимиру Путину. По его словам, в "некоторых частях мира" СМИ относится к нему несправедливо.

А это неправильно. Мне больно от этого, поскольку я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в Путине свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью,

– заявил Полунин.

Публикация Сергея Полунина в Instagram

Кто такой Сергей Полунин?

Сергей, который родом из Херсона, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире. В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.