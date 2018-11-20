"Путина я буду всегда защищать": Сергей Полунин ошеломил скандальным заявлением

759 Читати новину українською
Сергей Полунин
Сергей Полунин / www.instagram.com/sergeipolunin

Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин взорвал скандальной публикацией в социальных сетях о президенте России Владимире Путине.

Полунин написал, что еще с детства видел в Путине "свет". Об этом танцовщик сообщил на своей странице в Instagram.

Читайте также: Украинский танцовщик Сергей Полунин призывает объединить Украину и Россию возле Кремля: видео

Во вторник, 20 ноября, Сергей Полунин празднует день рождения. Артисту балета исполняется 29 лет. Звезда поблагодарил за добрые пожелания и решил направить их Владимиру Путину. По его словам, в "некоторых частях мира" СМИ относится к нему несправедливо.

А это неправильно. Мне больно от этого, поскольку я был раньше в таком же положении и знаю на себе это ощущение. Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в Путине свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью,
– заявил Полунин.

Публикация Сергея Полунина в Instagram

Кто такой Сергей Полунин?
Сергей, который родом из Херсона, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире. В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.

Теги: Новости Украины Украина – Россия LifeStyle Владимир Путин Скандал
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
сегодня 09:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2189
Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
19 ноября 17:17 Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
364
Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
19 ноября 11:32 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
285
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 1000
Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
17 ноября 10:05 Рэйчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхака красоты от голливудской актрисы
Юлія Девда 587
Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
16 ноября 15:59 Умерла модель Ким Портер: какими были последние сообщения экс-девушка рэпера Diddy
2221
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук