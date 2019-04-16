Пылает часть цивилизации, – Святослав Вакарчук о пожаре в Нотр-Даме
Весь мир в отчаянии: знаменитый Собор Парижской Богоматери, являющийся одним из величайших сооружений Парижа, вспыхнул из-за ремонтных работ. И хоть огонь уже успели ликвидировать, люди засыпают сеть щемящими сообщениями. Среди них – лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
На странице в социальной сети Twitter знаменитый украинец прокомментировал пожар в Нотр-Даме. Святослав Вакарчук признался, что в Париже горит не просто здание и исторический памятник. Собор Парижской Богоматери давно стал символом Франции, его визитной карточкой и частью общества.
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Пылает часть цивилизации, не просто памятник культуры, архитектуры. Люди, берегите друг друга, мир и соборы, "соборы своих душ",
– написал Святослав Вакарчук.
Кроме этого, лидер группы "Океан Эльзы" обратился к французам со словами поддержки. Святослав Вакарчук надеется, что Собор Парижской Богоматери сумеют восстановить.
"Очень больно видеть символ европейской культуры в огне... Я надеюсь, что восстановление Нотр-Дама возможно... Все мои молитвы и поддержка с французским народом и всеми католиками", – добавил он.
Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери: смотрите видео
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