Пышная грудь и похудевшая фигура: Мэрайя Кэри очаровала соблазнительным образом

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Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри / Instagram / @mariahcarey

48-летняя американская певица Мэрайя Кэри в последнее время не упускает возможности похвастаться своими стройными формами. После тяжелой операции и диет женщине удалось обрести подтянутую фигуру, из-за чего снова стала объектом увлечений миллионов фанатов.

Следовательно, звезда опубликовала в своем Instagram очередные фотографии, на которых отдыхает в компании друзей в Мадриде, Испания. Для вечеринки певица надела блестящее мини-платье черного цвета из пайеток, которое эффектно выделяло ее пышное декольте.

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Мерайя Кері
Мэрайя Кэри в Мадриде / Instagram-Stories / @mariahcarey

Переплетенные накрест полоски ткани лишь визуально увеличивали ее бюст. Свой образ Мэрайя завершила большими золотистыми кольцами-серьгами, перстнями, вечерним макияжем и идеально ровными распущенными волосами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

 

"Конец тура отметился праздничной вечеринкой в Мадриде", – подписала снимок артистка.

Мерайя Кері в Мадриді
Мэрайя Кэри в Мадриде / Instagram-Stories / @mariahcarey

Напомним, что певица Мэрайя Кэри за последние несколько лет стремительно набирала вес (ее вес достигал более 100 килограммов), то снова худела. Однако в ноябре прошлого года артистка решилась на хирургическое вмешательство – ей вырезали часть желудка, после чего она заметно похудела и сегодня поражает фанатов своими формами.

Теги: LifeStyle
Источник: 24 канал
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