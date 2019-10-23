Пышногрудая Деми Роуз поделилась результатами эротической съемки: фото 18+

Один из самых известных блогеров современности Деми Роуз любит хвастаться своим телом в сексуальных съемках. Однако на днях модель превзошла саму себя, снявшись в эротической фотосессии топлесс.

Деми Роуз всего в 24 года может похвастаться немалой популярностью в мире, ведь за ее инстаграм-страницей следят более 10 миллионов человек. Причиной такого огромного успеха модели является ее фото, которые ежедневно появляются в сети. Деми Роуз с легкостью превращает даже обычные снимки в сексуальные, щеголяя своими пышными формами в мининарядах или купальниках.

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Но на днях зажигательная модель сумела превзойти все ожидания ее подписчиков. Деми Роуз обнажилась перед камерой, оставив на теле крошечные бикини, ковбойскую шляпу и сапоги с бахромой. Грудь блогер прикрыла руками, что выглядело очень соблазнительно в кадре. Позировала Деми Роуз посреди пустыни в Красных скалах, в американском штате Невада.

"Серия фото на десерт", – игриво подписала снимки Деми Роуз.



Деми Роуз снялась в сексуальной фотосессии​ / Instagram / @demirosemawby



Модель и блогер Деми Роуз​ / Instagram / @demirosemawby

Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Кроме этого, манекенщица поделилась кадром с начальной съемки. Там 24-летняя Деми Роуз позировала спиной к камере, демонстрируя пышные ягодицы в сексуальном золотистом наряде.

Известно, что автором съемки был фотограф Брайан Ричардс, в сети известный под псевдонимом Desantos. Художник специализирующаяся на эротических фотосессиях, поэтому и предложил модели создать кадры в стиле сексуальной ковбойши. Фото имели немалый успех в сети, ведь каждое из них лайкнули тысячи человек.



Эротическая фотосессия Деми Роуз​ / Instagram / @demirosemawby