Пышногрудая Деми Роуз примерила прозрачное платье без белья: фото 18+

Одна из самых соблазнительных блогерш и моделей современности Деми Роуз в очередной раз потрясла сеть откровенными снимками. Манекенщица показала свой отдых в Калифорнии, понежившись на солнце в прозрачном платье.

Всего в 24 года Деми Роуз может с легкостью похвастаться миллионной аудиторией поклонников и съемками для престижных глянцев. Пышногрудая модель уже давно сделала ставку на блог в инстаграме, который приносит ей потрясающие прибыли. Поэтому ежедневно Деми Роуз публикует в сети сексуальные фото, которые покоряют сеть откровенностью. 24-летняя модель с легкостью примеряет откровенные платья и позирует перед камерами в купальниках или топлес

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На днях знаменитая американка в очередной раз взбудоражила свой блог провокационными фотографиями. Деми Роуз показала свои пышные формы в прозрачном сетчатом платье. Сексальности ее образу добавило отсутствие бюстгальтера. Модель позировала у бассейна ее дома в Калифорнии, выбирая игривые позы.



Деми Роуз примерила прозрачное платье / Instagram / @demirosemawby

Сексуальные фото Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby



Деми Роуз покорила сеть / Instagram / @demirosemawby

Однако в таких сексуальных фото хейтеры уже успели найти плагиат. По их словам, Деми Роуз черпала вдохновение для фотосессии у своей конкурентки – самого успешного блогера Кайли Дженнер. В рекламе собственного косметического бренда она также предстала в прозрачном сетчатом платье, не надев нижнее белье.

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Кайли Дженнер в сексуальной рекламе / Instagram / @kyliejenner