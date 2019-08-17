Пышногрудая Деми Роуз взорвала сеть пикантными фото в белье

24-летняя британка Деми Роуз стала звездой социальных сетей благодаря своим откровенным фото, на которых она часто демонстрирует пышную грудь и ягодицы. Девушка в очередной раз взбудоражила поклонников черно-белым кадром в нижнем белье.

На новой фотографии, которую Деми Роуз опубликовала в Instagram, девушка позирует на кровати с распущенными волосами в кружевном нижнем белье светлого цвета.

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Звезда продемонстрировала пышную грудь, которая придержала руками на фото. Деми снялась в объективе фотографа, который специализируется на черно-белых эротических фотосессиях.



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Также Деми Роуз показала пикантные кадры с побережья Бали, на которых она позирует в черном сплошном купальнике на одно плечо. Образ 24-летней британки дополнили золотые цепи на талии и огромная широкополая черная шляпа.

В откровенном образе звезда в очередной раз продемонстрировала соблазнительную фигуру, из-за которой ее называют "британской Кардашян".



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby



Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby