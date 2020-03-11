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Пышногрудая Деми Роуз засветила пикантные формы в откровенном купальнике: фото 18+

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Сексапильная модель Деми Роуз, которая недавно похвасталась снимками с горнолыжного курорта, в очередной раз поделилась кадрами с отдыха на пляже. Красавица засветила привлекательные формы в откровенном бикини.

Невероятно страстная и жгучая брюнетка из Британии никогда не остается без внимания поклонников. На ее странице в инстаграме есть много эротических фото с различных съемок, отдыха и прогулок. Деми знает, как продемонстрировать свои прелести и показать себя во всей красе.

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Очередные кадры Деми Роуз еще раз подтверждают ее привлекательность и сексуальность. В свои 24 года она является одной из самых востребованных моделей современности. Уже через несколько недель девушка будет праздновать свое 25-летие, а пока делится с подписчиками серией жарких фотографий.

Деми позирует в очень откровенном купальнике молочного цвета с прозрачными бретелями. Такой наряд едва прикрывает интимные зоны знаменитости и ярко подчеркивает их. Волосы звезды мокрые, очевидно, она позирует на снимках после плавания. На лице у модели макияж в естественных тонах, а уши украшают минималистичные серьги.


Деми Роуз показала пышную грудь в откровенном купальнике / Instagram / @demirose


Деми Роуз засветила соблазнительные ягодицы на пляже / Instagram / @demirose

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Деми Роуз
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