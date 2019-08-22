Пышногрудая Моника Беллуччи украсила обложку Vanity Fair: соблазнительное фото

Популярная актриса Моника Беллуччи снялась для обложки итальянского глянцевого журнала Vanity Fair в эффектном соблазнительном образе..

Итальянская дива Моника Беллуччи в очередной раз демонстрирует, что для женщины возраст – это лишь цифра. В свои 54 года актриса поражает соблазнительными формами и женственностью.

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Знаменитость снялась для очередной обложки глянцевого издания. Новое фото опубликовал журнал Vanity Fair на своей странице в Instagram. На фото Моника позирует в очень соблазнительном закрытом купальнике, который эффектно подчеркнул пышную грудь и стройную талию Беллуччи. В подписи отмечается, что итальянка впервые для Vanity Fair снялась 16 лет назад.

В молодости мы видим мир черным и белым, мы становимся конформистами и жертвами всех прочитанных нам лекций, пока сами не поймем, что для нас действительно важно. У кого нет ностальгии по прошлому – нет страха перед будущим. Красавица Беллуччи любит менять в жизни все, даже мужчин,

– отметило издание.



Моника Беллуччи / Vanity Fair Italy

Накануне Моника Беллуччи появилась на страницах французского издания Madame Figaro, где продемонстрировала идеальную фигуру в игривых образах. На обложке актриса позировала в черном боди с мокрыми волосами.