Пышнотелая Lizzo похвасталась своими формами в бикини: фото 18+

Знаменитая американская певица Lizzo даже на карантине с легкостью устраивает эротические фотосессии, которые выглядят как глянцевые. Пышнотелая звезда на днях взбудоражила сеть снимками в бассейне.

Провокационные кадры артистка разместила на инстаграм-странице, где за ее жизнью следят почти 9 миллионов человек. Lizzo нежилась на солнце в ярком бикини, которое не скрывало ее пышных форм. Более того, знаменитость охотно щеголяла обнаженным телом с разных ракурсов.

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Для карантинной фотосессии она сделала эффектный макияж с акцентом на глаза. Курортного стиля ей добавили африканские косы, заплетенные на роскошных волосах.



Lizzo снялась в горячей фотосессии / Instagram / @lizzobeeating



Пышнотелая Lizzo в купальнике / Instagram / @lizzobeeating

Но не забыла Lizzo и подчеркнуть условия карантина. На двух фото видно, что обнаженная артистка надела маску для лица и перчатки такого же принта, как купальник. "Добро пожаловать в лето 2020 года", – иронично написала она в фото.

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Певица Lizzo обнажила ягодицы в бикини / Instagram / @lizzobeeating



Эротическая съемка Lizzo / Instagram / @lizzobeeating

Почему Lizzo обнажается

Хотя обладательница Грэмми и других престижных премий и имеет лишний вес, она совершенно не комплексует из-за этого. Lizzo призналась в своем блоге, что ранее была жертвой хейтеров. В школе сверстники любили смеяться с ее пышных форм, развивая комплексы.

И, получив мировую славу, артистка убедилась, что лишний вес – это не повод замыкаться в комнате. Поэтому своим примером Lizzo решила показать, что и пышнотелые женщины могут быть сексуальными и должны надевать то, что хотят. Поэтому певица часто выбирает платья с откровенным декольте и охотно танцует тверк в нижнем белье. Воспалительные движения Lizzo продемонстрировала и в бассейне.