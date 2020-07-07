32-летняя американка Lizzo уже давно завоевала сердца миллионов фанатов, которые боятся продемонстрировать собственные формы окружающим. Несмотря на пышное тело, певица Lizzo смело демонстрирует сети, почему она красивая и не боится нападок хейтеров.

В новом видеоролике для сети инстаграм Lizzo появилась в ярком розовом купальнике, поверх которого надела сетчатую накидку. На фоне невероятных пейзажей, вероятно, Калифорнии, она затверкала пышными ягодицами. В конце видео она повернулась и с улыбкой подала знак, что знает, как это делать.

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Как оказалось, такое видео было снято для арендодателя, который заблаговременно выселил ее из дома.

Это для мужчины, который выгнал меня из семидневной арендованной квартиры на три дня раньше, вчера. Я знаю, что ты следишь за моей страницей, поэтому я просто хочу, чтобы ты знал, что не можешь погасить блеск этих темнокожих девушек. Спасибо, что выгнал нас, потому что мы все равно нашли лучший дом!

– говорится в заметке.

Фанаты недоумевают, как популярную звезду решился выгнать из своего дома мужчина, но в то же время они выразили ей свою поддержку и попросили продолжать в том же духе. Что и сделала Lizzo. Звезда выложила соблазнительное фото из бассейна дома, где остановилась на отдых, и показала пышную грудь в белом купальнике.

Артистка также выложила еще одно видео, где станцевала ритмичный тверк возле бассейна.