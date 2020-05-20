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Пышнотелая певица Lizzo продемонстрировала большие ягодицы в сексуальном белье: фото

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Певица Lizzo
Певица Lizzo / Instagram / @lizzobeeating

Американская певица Lizzo в 2019 году особенно прославилась благодаря своему творчеству, после чего начала все больше поражать поклонников в сети своими эротическими фото. Под публикацией новой фотографии артистка призвала всех выглядеть сегодня сексуальными.

32-летняя звезда стала настоящим вдохновением для более чем 8 миллионов подписчиков в инстаграме. Еженедельно Lizzo публикует эротический контент, где просит поклонников любить себя и свое тело, какое бы оно не было. Ею восхищаются также такие звезды, как Эмили Ратажковски и Эшли Грэм.

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19 мая реперша опубликовала в своем инстаграме очередное горячее фото, на котором зафиксировала лишь одни пышные ягодицы. На них заметен немалый целлюлит, впрочем, это певицу никак не беспокоит. Для фотографии Lizzo надела соблазнительное кружевное белье черного цвета с завязками по бокам, а на "верх" выбрала черный топ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

Поклонники засыпали ее положительными комментариями, а сама Lizzo написала: "Наденьте сегодня милые трусики и шлепните себя по ягодицам".

 

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
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