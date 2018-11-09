Пышнотелая Эшли Грэм надела яркий купальник и ролики в яркой съемке: фото

635 Читати новину українською
Эшли Грэм для Swimsuits For All
Эшли Грэм для Swimsuits For All / Instagram / @swimsuitsforall

Американская plus-size модель Эшли Грэм порадовала поклонников новой фотоисторией. Звезда снялась для женского бренда купальников Swimsuits For All и примерила несколько пикантных образов.

Американская компания купальников часто приглашает знаменитую модель для новых коллекций бренда. Так и произошло на этот раз, когда 31-летняя Эшли снялась в ярких образах для анонсированной линейки купальных костюмов.

Читайте также: Эшли Грэм посветила пышными обнаженными ягодицами в провокационной съемке: фото

На новом фото модель позировала в сочном розовом купальнике сплошного покроя, который имеет несколько вырезов в зоне спины. Он прекрасно подчеркнул форму груди и талии женщины. Для завершения летнего look Эшли надела на голову стильное кепи, а на ноги обула бирюзовые ролики.


Эшли Грэм для Swimsuits For All / Instagram

Несмотря на то, что фотосессия проходила в песчаной местности и, скорее всего, она не смогла насладиться катанием на роликах, они прекрасно подходили в тон к машине, которая была особенно популярной в 70-90-е годы прошлого века.

Звездный стилист Грэм также разместила в своем Instagram фото, на котором она делает прическу модели за кулисами съемки.

Ешлі Грем
Эшли Грэм готовится для фотосессии купальников Swimsuits For All / Instagram


Эшли Грэм / Instagram

 

Но это не единственные кадры, которыми Эшли смогла порадовать фанатов. На странице бренда появилась еще одна фотография, на которой Эшли демонстрирует очаровательный купальник в черно-белую полоску. Вещь из новой коллекции уже появится в продаже в январе 2019 года.


Эшли Грэм для Swimsuits For All / Instagram

Теги: LifeStyle Мода Эротика Эшли Грем
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
13 сентября 16:14 Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
164
Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
13 сентября 15:53 Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
290
Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
13 сентября 15:26 Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
616
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
13 сентября 16:51 Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
119
Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
13 сентября 17:14 Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
92
Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
13 сентября 17:39 Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
757
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук