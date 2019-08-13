Пышнотелая Кейт Аптон снялась без ретуши для обложки журнала Health: фото

27-летняя популярная модель и актриса Кейт Аптон, которая в ноябре 2018 года впервые стала мамой, украсила обложку журнала Health и дала откровенное интервью о бодипозитиве и свом теле после родов.

Кейт Аптон с пышными, обольстительными формами снялась в нежной фотосессии для журнала и отказалась от ретуши фотографий. В интервью модель призналась, что всегда была уверена в себе. Однако, как вспомнила звезда, на началах модельной карьеры таки были люди, которые критиковали ее фигуру.

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Кейт вспоминает, как ей когда-то было страшно не влезть в одежду и понадобилось немало времени, чтобы отказаться от таких мыслей. "Тебе мало платье второго размера? Кому какое дело? Купи еще одно", – заявила знаменитость.

Я всегда была уверена в себе. Выросла во Флориде, где девушки постоянно носили бикини. В этом не было ничего особенного. Даже не задумывалась, что у меня какой-то другой тип фигуры. А когда начала работать моделью, нашлись люди, которым мои формы показались слишком большими. Сейчас все иначе, и я очень рада изменениям. Модная индустрия действительно сформировала мою личность: сломала, а потом приняла,

– вспомнила Аптон.



Кейт Аптон / Health

Кроме того, модель рассказала, что она до сих пор продолжает работать над своим телом. После родов девушки прошло восемь месяцев, и она пробует вернуться к формам, которые были перед беременностью.



Кейт Аптон / Health

Добавим, в 2014 году журнал "FHM" поместил Аптон на 18-м месте в списке самых сексуальных женщин мира, а журнал "People" назвал ее "Самой сексуальной женщиной года".

Впоследствии Кейт возглавила рейтинг самых соблазнительных женщин планеты, который опубликовал мужской журнал Maxim.

Кейт Аптон / Health