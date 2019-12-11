Пышнотелая Lizzo презентовала клип на песню Good As Hell: зажигательное видео

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Lizzo / Instagram / @lizzobeeating

Популярная певица и рэп-исполнительница Lizzo представила новый видеоклип на песню Good As Hell, который в течение двух дней после публикации уже насобирал около трех миллионов просмотров.

Клип был опубликован 9 декабря на официальном ютуб-канале исполнительницы. Добавим, что сама песня появилась в сети еще в 2016 году и имеет более 52 млн просмотров.

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В новом ролике Лиззо выступила с участниками оркестра Южного университета Луизианы на футбольном стадионе, где команда станцевала и сыграла на музыкальных инструментах.

Lizzo – Good As Hell: смотрите видеоклип

Кто такая Lizzo?

Настоящее имя американской певицы Lizzo – Мелисса Вивиан Джефферсон. Ее песни сразу становятся хитами. К примеру, композиции Juice, Good As Hell, Boys, Truth Hurts.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

В детстве Лиззо переживала проблемы с восприятием своего тела, а впоследствии начала популяризировать бодипозитив. Так, пышнотелая девушка не стесняется сниматься в соблазнительных фотосессиях и демонстрировать свое тело, чем снискала большую популярность. Артистка также снялась в фильме "Стриптизерши", где исполнила роль танцовщицы Лиз. Добавим, что в фильме главную героиню сыграла Дженнифер Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Музыка
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