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Пышнотелая Lizzo станцевала тверк в бикини: провокационное видео 18+

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Lizzo станцевала тверк в бикини / Instagram / @lizzobeeating

Популярная певица Lizzo не прекращает поражать общественность. С отдыха в Бразилии звезда опубликовала жаркие кадры в купальнике и даже станцевала тверк в бикини.

Соответствующими кадрами артистка делится со сторонниками на инстаграм-странице. Согласно снимкам, на отдыхе Lizzo не скучает: вместе с друзьями она устраивает импровизированные концерты в бассейне и пьет коктейли.

К теме: Без ретуши и прикрас: пышнотелая певица Lizzo поделилась пляжными кадрами в купальнике

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

Не забывает Lizzo и щеголять своими пышными формами. В ванной комнате своего номера она записала провокационное видео, которое уже успело взбудоражить сеть. Для несколькосекундного ролика певица надела кружевной черный комплект нижнего белья, который едва прикрывал интимные места Lizzo. В таком образе звезда станцевала тверк, засветив пышные ягодицы и целлюлит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

Интересно, что Lizzo – не единственная артистка, которая опубликовала такой эротический ролик. Певица Ники Минаж также сексуально станцевала тверк на кровати. Автором ролика был ее муж Кеннет Петти, который включил зажигательный рэп для такого соблазнительного танца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle
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