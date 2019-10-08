Пышнотелая модель Али Тейт Катлер впервые стала моделью Victoria's Secret

В последние годы модный бренд Victoria's Secret поменял философию собственного бренда и начал приглашать для съемок и шоу новых моделей. Одной из таких стала plus-size модель Али Тейт Катлер, которая носит американский 14-размер одежды, что соответствует международному М-L.

Представители бренда Victoria's Secret пригласили девушку для представления нижнего белья, которое было создано в коллаборации с британским брендом нижнего белья Bluebella.

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В интервью для издания ЕОnline! Али поделилась, что именно этот размер одежды примеряют на себя большинство женщин в мире, поэтому она стремится доказать всем, что женщины могут быть прекрасными с любыми формами тела.

Теперь на подиуме будут представлены разнообразные формы, размеры, рост, цвета и этнические принадлежности, и это приводит к более понятному значению того, что значит быть моделью,

– заявила модель.

Что следует знать о последних изменениях в Victoria's Secret?

На протяжении всей истории бренда представители марки выбирали моделей только с идеальными формами тела – "90-60-90". Но в последнее время знаменитые ежегодные шоу Victoria's Secret начали смотреть по ТВ все меньше людей, а скандалы вокруг стандартов красоты только росли.

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Следовательно, бренд принял решение разнообразить свой "клан" моделей и начал приглашать женщин с различными особенностями. Первой из них стала модель Винни Харлоу с болезнью витилиго, завоевавшая статус "ангела". После нее пополнила ряды девушек "с крыльями" Барбара Палвин, которая имеет пышные формы. Впоследствии для съемок одной из коллекций белья пригласили трансгендерную модель Валентину Сампайо, а уже сейчас новую коллекцию представляет пышнотелая Али Тейт Катлер.

Также добавим, что в мае 2019 года представители марки объявили, что ежегодное шоу больше не будут показывать на телевидении, а в конце июля в сеть просочилась информация, что в 2019 году мы не увидим традиционного показа Victoria's Secret.