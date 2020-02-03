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Пышнотелая модель Искра Лоуренс показала свое тело во время беременности: фото 18+

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Искра Лоуренс обнажилась / Instagram / @iskra

Настоящий бэби-бум наблюдается в Голливуде. Немало актрис, певиц и моделей объявили о беременности. Ожидает появления первенца и пышнотелая манекенщица Искра Лоуренс, которая каждый месяц участвует в эротической фотосессии.

На ее официальной инстаграм-странице появились очередные провокационные фото. Искра Лоуренс на этот раз предстала перед камерой без одежды, показав обнаженное тело во время беременности. Модель легла на пол и прикрыла интимные места благодаря правильно выбранной позе.

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Вагітна модель Іскра Лоуренс
Беременная модель Искра Лоуренс / Instagram / @iskra

И уже в посте Искра Лоуренс решила обнажить не только тело, но и душу. Манекенщица призналась, что в начале февраля она потеряла двоих близких людей, поэтому не сдерживает печаль, что будущий ребенок не познакомится с ними.

"Я понятия не имею, как на этой неделе и в прошлом месяце пережила потерю дедушки и близкой подруги. Мое горе во время беременности было непрогнозируемым. Я осознаю, что ребенок чувствует все, что и я. Но мое сердце разбито, потому что они не познакомятся с моим ребенком. Когда-нибудь я расскажу сыну об этих двоих людях, которые имели мощное влияние на мою жизнь и помогли мне достичь всего", – поделилась Искра Лоуренс.

Іскра Лоуренс оголилась
Искра Лоуренс обнажилась / Instagram / @iskra

О своей беременности Искра Лоуренс впервые рассказала в ноябре 2019 года. Модель призналась, что с музыкальным продюсером Филиппом Пейном ожидает появления первенца. Пара обручилась, однако клятвами еще не обменялась.

С первых дней беременности Искра Лоуренс решила не менять свой стиль жизни. Манекенщица продолжает тренироваться под присмотром специалистов и участвует в эротических фотосессиях. По словам Искры, ее тело каждый день меняется во время беременности, что она и хочет заснять. А вот после родов поклонники зажигательной британки увидят полную версию фотопроекта.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эротика
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