Пышнотелая модель Искра Лоуренс сделала обольстительное фото в стиле сестер Кардашян
Британская модель plus-size Искра Лоуренс является не только успешной манекенщицей, но и блогером. В сети она публикует кадры из частной жизни и стильных съемок.
13 января Искра поразила поклонников своего блога яркими и довольно провокационными снимками. Пышнотелая модель предстала в топе на завязках и джинсах с высокой талией. Наряд игриво обнажал ее грудь и подчеркивал аппетитные формы.
Читайте также: Ирина Билык примерила корсет с прозрачной юбкой: фото
Я – запретный плод, – загадочно написала Искра Лоуренс.
Пышнотелая модель Искра Лоуренс / Instagram / @iskra
Модель Искра Лоуренс в пикантном образе / Instagram / @iskra
Пользователи сети сразу же обратили внимание на то, что горячие снимки очень напоминают фото Кендалл Дженнер, сделанное в 2015 году. Тогда одна из сестер Кардашян устроилась на пол, а волосы разложили в форме сердечек. На снимке же Искры Лоуренс ее волнистые пряди тоже сложены вокруг головы, а сама звезда устроилась среди цветов и фруктов.
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner
Кроме этого, на снимке пышнотелой модели заметили подражание популярной звезде из клана Кардашян – Ким. Зажигательная жена Канье Уэста частенько выбирает сексуальные наряды с завязками на груди. Таким образом Ким подчеркивает свои пышные формы.