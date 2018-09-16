Пышнотелая модель Искра Лоуренс сделала обольстительное фото в стиле сестер Кардашян

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Искра Лоуренс показала фото в стиле сестер Кардашян
Искра Лоуренс показала фото в стиле сестер Кардашян / Instagram / @iskra

Британская модель plus-size Искра Лоуренс является не только успешной манекенщицей, но и блогером. В сети она публикует кадры из частной жизни и стильных съемок.

13 января Искра поразила поклонников своего блога яркими и довольно провокационными снимками. Пышнотелая модель предстала в топе на завязках и джинсах с высокой талией. Наряд игриво обнажал ее грудь и подчеркивал аппетитные формы.

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Я – запретный плод, загадочно написала Искра Лоуренс.

Пишнотіла модель Іскра Лоуренс
Пышнотелая модель Искра Лоуренс / Instagram / @iskra

Модель Іскра Лоуренс в пікантному образі

Модель Искра Лоуренс в пикантном образе / Instagram / @iskra

Пользователи сети сразу же обратили внимание на то, что горячие снимки очень напоминают фото Кендалл Дженнер, сделанное в 2015 году. Тогда одна из сестер Кардашян устроилась на пол, а волосы разложили в форме сердечек. На снимке же Искры Лоуренс ее волнистые пряди тоже сложены вокруг головы, а сама звезда устроилась среди цветов и фруктов.


Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Кроме этого, на снимке пышнотелой модели заметили подражание популярной звезде из клана Кардашян – Ким. Зажигательная жена Канье Уэста частенько выбирает сексуальные наряды с завязками на груди. Таким образом Ким подчеркивает свои пышные формы. 

 

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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