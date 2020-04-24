Пышнотелая модель Искра Лоуренс стала мамой: сеть очаровало первое фото малыша
Знаменитая британская модель plus-size Искра Лоуренс не останавливает своего восторга от материнства. На днях звезда родила первенца и уже поделилась первыми снимками с малышом.
Волшебные фотографии появились на инстаграм-странице Искры Лоуренс и сразу стали кадрами дня. Сейчас модель решила не разглашать пол младенца и имя, однако заинтриговала инициалами ребенка – АМП.
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"AMП присоединился к нашей команде Пейн 16 апреля в 13.05 здесь, дома... Твоя история только начинается, я даже не могу представить, какое влияние ты будешь иметь в этом мире, и мечты, которые ты воплотишь", – трогательно написала Искра Лоуренс.
Кроме этого, пышнотелая модель рассказала о родах дома. По словам Искры Лоуренс, она рожала первенца в течение 24 часов. Еще почти 3 часа акушерка, которую наняла звездная пара, боролась за жизнь их первенца. Реанимировать ребенка таки удалось, поэтому Искра Лоуренс призналась, что за это "чудо будет благодарна каждый день". Что же произошло с младенцем в первые часы жизни – пока неизвестно.
Искра Лоуренс показала лицо первенца / Instagram / @iskra
Также модель призналась, что сначала не хотела делиться с миром первыми снимками ребенка. Однако впоследствии Искра Лоуренс поняла, что хочет показать поклонникам новую страницу своей жизни.
"Не была уверена, что чувствую себя достаточно комфортно, чтобы когда-нибудь показать ребенка, но я не позволю негативу препятствовать мне делиться важной частью своей жизни", – добавила она.
Известно, что воспитывать первенца Искра Лоуренс будет со своим избранником – фотографом Филиппом Пейном. Пара обручилась незадолго до объявления о беременности и перенесла дату свадьбы. Поэтому, вероятно, до конца 2020 года в жизни Искры Лоуренс произойдет еще одно важное событие – свадьба с любимым. Пока же новоиспеченные мама и папа не сдерживают своего счастья от отцовства.
Искра Лоуренс и Филипп Пейн стали родителями / Instagram / @iskra
Пышнотелая модель Искра Лоуренс родила первенца / Instagram / @iskra
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