Пышнотелая модель Эшли Грэм показала фигуру в нижнем белье: сексуальные фото

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Эшли Грэм в сексуальном белье
Эшли Грэм в сексуальном белье / Instagram / @ashleygraham

Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм за время своей карьеры сумела изменить стандарты красоты в США. Для пышнотелых женщин она создала сексуальную линию нижнего белья и возглавила ее рекламную кампанию.

Всего за несколько лет пышнотелые модели получили потрясающую популярность в мире. Заслуга в этом – манекенщиц, которые откровенно заявляют, что женщина красива и привлекательна с любыми формами. Особенно активно это мнение популяризирует знаменитая Эшли Грэм, который не боится стоять перед камерой без одежды и не скрывает недостатки своего тела, такие как целлюлит.

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Своими пышными формами модель гордится и призывает всех женщин в мире тоже так делать. Кроме этого, модель plus size создала собственную линию нижнего белья, чтобы все могли почувствовать себя сексуальной в эффектном кружевном наряде.

Эшли Грэм взяла пример со своих звездных коллег – семейства Кардашян и Рианны – и прорекламировала собственную линию одежды Ashley Graham Lingerie. Модель предстала перед камерой в соблазнительном белье, продемонстрировав соблазнительные формы.

На этой неделе в Мельбурне у меня была возможность рассказать о том, как началось мое сотрудничество Ashley Graham Lingerie с Addition Elle. Я не смогла найти сексуальное белье на рынке, эта ниша пустовала, поэтому решила сама его создать для всех вас. Я благодарна моей команде за предоставленную возможность,
– рассказала Эшли Грэм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Addition Elle (@additionelle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Addition Elle (@additionelle)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Addition Elle (@additionelle)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Эшли Грем
Источник: LifeStyle 24
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